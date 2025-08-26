Chelsea tienta con millones a esta estrella del Barcelona: En España afirman que estudia la posibilidad

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes en Europa siempre será un periodo para que haya lugar a un sinfín de sorpresas. Jugadores que cambian de equipos y dan la vuelta al mundo por completo. En el FC Barcelona no son la excepción y en las horas más recientes ha surgido un rumor sobre un referente del equipo dirigido por Hansi Flick.

El club que estaría detrás de los servicios del jugador es el Chelsea, quien a base de millones estaría dispuesto a convencer al futbolista de que lo mejor es cambiar de aires.

Se trata de Fermín López, un mediapunta con muchísimo potencial en España, que ya fue el 'MVP' de los pasados Juegos Olímpicos y que con los culés ha dejado actuaciones interesantes.

Distintos medios y periodistas en el mencionado país, como el diario Sport, ya hablan abiertamente de esta posibilidad y dejan sobre la mesa que la última palabra la tendrá el canterano.

¿Qué se sabe de este posible movimiento en Barcelona?

Ahora mismo, en el Barcelona no han avanzado a que se pueda concretar esta operación ni han dado lugar a oferta alguna, hasta que el propio jugador no manifieste su intención de marcharse del club.

Chelsea estaría por la labor de incrementar hasta tres veces lo que gana el futbolista en la entidad azulgrana, algo que estaría evaluando en este momento sin cerrar la puerta a este escenario.

El periodista Adrián Sánchez, conductor del canal por Youtube, Más que Pelotas, que suele seguir el día a día en la institución catalana, afirmó que en el alto mando culé solo darían entrada a esta operación si Fermín es quien acepta.

De contar con el visto bueno de López, Barcelona pediría un precio de traspaso cerca de los 60 millones de euros, una cantidad que ayudaría a solucionar varios temas con el Fair Play Financiero y permitiría inscripciones como la de Wojciech Szczęsny, Gerard Martín y Roony Bardghji, uno de los refuerzos más recientes.