¿Hansi Flick sentencia a Ter Stegen? Esta fue su respuesta al ser preguntado por el guardameta

El técnico alemán, Hansi Flick, se ha ganado muchos reflectores desde su llegada en 2024 al FC Barcelona. No es para menos, si después de algunos meses en el cargo el equipo empezó a dibujar en el campo un fútbol que maravilla en Europa.

Tanto fue así que ganó en su primera campaña el triplete español (liga, Copa del Rey y Supercopa), además de quedar muy cerca de meterse en la final de Champions League.

Todo lo anterior son pruebas que explican el porqué desde el diario 'Bild' se le otorgó el premio como mejor entrenador del año en la 23ª edición de la gala que celebrada por el periódico en Hamburgo.

“En primer lugar, gracias por el trofeo. Llegó hace cuatro o cinco días. Lo hemos guardado bien aquí. Por supuesto, estoy muy feliz de recibirlo como representante de mi equipo técnico. Es un gran premio que hemos recibido. Así que, muchas gracias", dijo el entrenador por videoconferencia, en la que dejó otros titulares interesantes para el debate.

Hansi Flick no se casa con Ter Stegen

De los tantos temas salidos en la charla con el estratega no pudo eliminarse el nombre de Marc André Ter Stegen, quien fue protagonista recientemente de un pulso con el club, que le costó la pérdida momentáneamente de la capitanía.

"Para mí es importante que Marc y el club se hayan acercado. Y que hayan buscado la comunicación adecuada. Para mí es importante que Marc regrese. Es un portero top y tiene todo nuestro apoyo. Para que pueda volver a jugar a su nivel", dijo sobre el tema.

Al tiempo que se le preguntó por la decisión de abrir camino a un recambio en la posición, con la incorporación de Joan García, el titular en su equipo.

"Tenemos un portero muy joven y talentoso como Joan Garcia, que está a un nivel muy, muy bueno. Todos decidimos juntos que ese debía ser el futuro del Barça. Así que para mí estaba claro cuál era nuestro enfoque", expresó.

Ahora bien, lo más cumbre sobre el asunto estuvo en su frase más lapidaría con la situación del portero alemán, que no tendría la seguridad de volver a jugar seguido con el equipo al regresar de su lesión. El mismo Hansi Flick lo sentenció: "No, no hago promesas (sobre su titularidad)"