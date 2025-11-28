NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 28 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

Después de una jornada libre, las acciones se reanudan en la presente temporada de la NBA. 11 compromisos serán los protagonistas para la cartelera de este viernes 28 de noviembre con el atractivos de Luka Doncic enfrentándose a Dallas Mavericks desde el Crypto.com Arena, correspondiente a la NBA Cup.

Aunque están tranquilo en la cima de la Conferencia Este, Detroit Pistons necesita una victoria para poder garantizar su participación en las instancias finales de la Copa de la liga, donde se enfrentarán a Orlando Magic, que precisamente está en el primer lugar en su grupo.

En otros escenarios, Milwaukee Bucks y New York Knicks protagonizan un bonito duelo con la misión de igualarse en la primera posición de la llave con Miami Heat, que tendrá día de descanso para este viernes por la noche. Mientras que, en el Oeste Oklahoma City Thunder y Phoenix Suns llegan invictos en su grupo y el ganador se quedará con el liderato en el Paycom Center.

Juegos para hoy en la NBA: 28 DE NOVIEMBRE