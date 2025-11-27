MLB: Ranger Suárez, el venezolano podría firmar el próximo gran contrato

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez el es próximo gran lanzador de la agencia libre 2026 en firmar su contrato de Grandes Ligas. El venezolano se encuentra en la mejor posición para conseguir un contrato millonario luego del acuerdo de Dylan Cease con Azulejos de Toronto; el representado por Scott Boras entrará en escena.

Suárez tiene todos los tickets para ser el próximo gran contrato de la agencia libre 2026. El acuerdo Cease-Azulejos de 210 millones por 7 temporadas; dejaría a Ranger como el mejor lanzador del mercado, donde lograría el contrato más alto en la agencia libre para un Venezolano.

Scott Boras es el representante del venezolano y sabe que por edad, nivel y proyección es el próximo en firmar. La temporada pasada aplicó la misma estrategia con Blake Snell y Corbin Burnes, sus mejores pitchers.Con Cease listo, Suárez entra en escena para mover la narrativa del mercado en la MLB.

¿Cuánto puede costar la firma de Ranger Suárez en la agencia libre 2026?

La firma de Dylan Cease por siete temporadas y 210 millones de dólares condiciona sin ningún tipo de duda el mercado de la agencia libre de lanzadores. Este movimiento lo llevó a cabo Scott Boras, lo que abre el abanico para que Ranger Suárez reciba un contrato millonario.

El venezolano proyecta un contrato de 26-30 millones por 6 temporadas, unos 162 millones de dólares. Sin embargo, siendo mejor que Cease en: WAR, ERA, ERA+ y BB% podría tener un mayor valor de mercado gracias a Boras y al movimiento que llevó a cabo Azulejos de Toronto.

Suárez podría firmar un contrato entre 180 a 200 millones de dólares, similar a lo que firmó: Max Fried (27.2 millones) y Carlos Rodon (28.3 millones) en sus respectivas agencias libres con 30 años. Solo es cuestión de tiempo para que salte la noticia y el venezolano firme su contrato.

Números de Ranger Suárez en su carrera en MLB

Ranger Suárez ha gozado de una gran carrera en Grandes Ligas. Su paso por Phillies de Philadelphia lo catapultó a ser uno de los lanzadores con mejor rendimiento en la liga. Sus campañas empiezan fuerte, pero las lesiones generalmente le restan rendimiento a lo largo de los años.

Números de Suárez en MLB:

- 187 juegos, 119 aperturas, 53-37, 3.38 efectividad, 4 salvados, 762.0 entradas, 728 hits, 286 carreras limpias, 70 jonrones, 240 boletos, 705 ponches, 1.27 WHIP