MLB: Ranger Suárez levanta mucho interés lejos de Filadelfia

Suscríbete a nuestros canales

Luego de ocho temporadas con los Phillies de Filadelfia, Ranger Suárez es un agente libre. De hecho, no se trata de cualquier agente libre, sino de uno de los lanzadores más codiciados por el que varias organizaciones se pelearán para sumarlo a sus filas en las próximas semanas.

En días recientes, el conjunto de Filadelfia le extendió una oferta calificada con la intención de que se mantenga como uno de los pilares de su rotación. Sin embargo, según varios reportes, se espera que la rechace este martes 18 de noviembre, fecha límite para responder.

Ranger, en la mira de equipos contendientes

Al tratarse de uno de los abridores mejor valorados de la agencia libre, Ranger Suárez pudiera conseguir un contrato de al menos 100 millones de dólares. Pero si bien los Phillies siempre son un equipo contendiente, ellos no serían los únicos dispuestos a dar un golpe sobre la mesa por el lanzador zurdo.

Uno de esos potenciales candidatos a firmarlo son las Medias Rojas de Boston. Como muchos recordarán, el pitcheo abridor fue uno de sus puntos débiles durante la zafra 2025, por lo que no es descabellado pensar que podrían ir por Ranger con un contrato cerca de los 125 millones por cinco temporadas.

De hecho, en caso de recibir ofertas muy similares, es posible que el oriundo de Pie de Cuesta se decante por Boston, ya que vería con muy buenos ojos la oportunidad de jugar frente a una gran fanaticada y con un equipo que siempre es contendiente al título.

Por su parte, sin irnos tan lejos de la División Este de la Liga Americana, los Azulejos de Toronto surgen como otra fuerte opción para Ranger Suárez. Y es que luego de perder la Serie Mundial sobre la hora, la organización querrá buscar en la agencia libre a los mejores peloteros para tomar revancha en 2026, siendo el abridor uno de esos.

El Joven Circuito luce como la próxima parada para el lanzador venezolano, ya que Astros de Houston y Orioles de Baltimore también tocarían su puerta, ya sea para reemplazar a otros lanzadores o para iniciar una reestructuración. A su vez, en la Liga Nacional aparecerían otras opciones atractivas como Bravos de Atlanta y Cachorros de Chicago.