MLB: Ranger Suárez rechazó estos millones de Phillies de Philadelphia

Ranger Suárez decidió cerrar su etapa con los Phillies de Philadelphia y entrar de lleno a la agencia libre. El zurdo venezolano, pieza clave en la rotación durante los últimos años, prefirió mantener abiertas sus opciones antes que aceptar la propuesta del equipo. Su desempeño reciente lo respaldó, y era evidente que su nombre sería uno de los más llamativos en el mercado de Grandes Ligas.

La oferta que prefirió dejar pasar

Hace unas semanas, Suárez recibió la oferta calificada de 22.025 millones de dólares para 2026, pero el plazo llegó y su respuesta fue un “no” rotundo. El lanzador criollo apostó por explorar un contrato más largo y estable, algo que varios clubes de MLB están en condiciones de ofrecerle. Su decisión encaja con la tendencia del mercado, donde otros peloteros de peso también optaron por rechazar propuestas similares.

Para Philadelphia, la negativa no fue una sorpresa. Ambas partes entendían que el valor del lanzador estaba por encima de un acuerdo de un solo año, y por eso el ofrecimiento terminó siendo más un trámite que una posibilidad real. Aun así, la organización recibirá una compensación si Suárez firma con otro equipo en la actual offseason.

A sus 30 años, Ranger Suárez llega al mercado en un momento ideal. Su temporada 2025 fue una muestra de madurez: 26 aperturas, marca de 12-8, efectividad de 3.20, WHIP de 1.22 y 151 ponches, la cifra más alta de su carrera. Con números así, no sorprende que su nombre aparezca como opción para reforzar prácticamente cualquier rotación en las Grandes Ligas.