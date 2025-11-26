Liliana Rodríguez tildada de “mala hija” por no apoyar a ‘El Puma’ tras ser expulsado de un vuelo

Suscríbete a nuestros canales

José Luis Rodríguez ‘El Puma’ vivió un tenso momento en un vuelo de American Airlines al ser expulsado por la tripulación, por esta razón, su hija Liliana Rodríguez se sumó a la polémica para echarle más leña al fuego.

Aunque el cantautor de “Pavo Real” aclaró lo ocurrido con el personal de la aerolínea, todo quedó documentado en un video difundido en redes sociales por personas a bordo del avión, quienes respaldaron al cantante.

Acusan a Liliana Rodríguez de "mala hija"

Con un poco de ironía, la actriz venezolana comentó: "Puma… ¿qué haces viajando solo? ¿Y de esa forma?, ¿Dónde está tu familia?”. Su comentario fue tomado por muchos usuarios como una arremetida contra su padre.

Sin embargo, tras el revuelo tiempo más tarde lo eliminó, pero, la comunidad 2.0 fue más rápida y tomó captura de su picante opinión con respecto a la expulsión de ‘El Puma’.

Como era de esperarse, varias personas se fueron contra Liliana Rodríguez tildandola de "mala hija" por no apoyar a su padre y tomarlo como “burla”.

“O sea, ¿Uno tiene qué andar pegado como un chicle de la familia?”, “Definitivamente no vale la pena gastar en palabras para esta mujer”, “Por su propio bien, Liliana debe sanar”, "Ella no es una buena hija", fueron algunas de las opiniones visibles.

‘El Puma’ rompe el silencio

El ídolo venezolano usó su cuenta de Instagram para emitir sus primeras declaraciones, donde relató lo sucedido con cada detalle. Como se había especulado, ‘El Puma’ llevaba sus medicamentos en un bolso que guardó debajo de su asiento y un tripulante lo detiene, lo que desencadenó la molestia del artista.

Sin mediar palabras, José Luis Rodríguez aceptó poner su equipaje en otro lugar disponible, sin embargo, lanzó un comentario al aire: “Me parece que este muchacho es un poco tonto porque esto es muy simple de resolver”, el cual fue escuchado por una asistente, quien le comenta al tripulante de cabina, identificado como Ángel de que ‘El Puma’ estaba hablando peste de él.

Como consecuencia tuvo un intercambio de palabras con el joven, a quien pidió disculpa si en algún momento lo ofendió. En ese momento el venezolano se levantó para dirigirse a las personas a bordo, mientras el capitán del avión hacia acto de presencia con una actitud hostil.

Este fue el instante que se viralizó en redes sociales, en donde se ve cómo desembarca ante la presión del piloto. “Me echaron como un delincuente”, afirmó ‘El Puma’.