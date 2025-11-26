El polémico comentario de Liliana Rodríguez por la expulsión de ‘El Puma’ de un vuelo

Suscríbete a nuestros canales

El incidente protagonizado por José Luis Rodríguez ‘El Puma’ tras ser obligado a bajar de un vuelo en Ecuador encendió una nueva controversia cuando su propia hija, Liliana Rodríguez Morillo, reaccionó públicamente con un comentario que ha sido calificado como “picante y cuestionable”.

En Instagram, la actriz no se calló ante la situación en la que se encontraba su padre cuando fue expulsado del avión con un trato que él mismo calificó como si fuera “un delincuente”.

El reproche de Liliana Rodríguez

“Puma… ¿Qué haces viajando solo? ¿Y de esa forma? ¿Dónde está tu familia?”, fue el comentario de la venezolana, refiriéndose a la esposa del cantante y posiblemente a su hija menor, la también actriz Génesis Rodríguez.

La explosión de críticas y reacciones que generó su comentario no tardó en llegar. Algunos seguidores la defendieron, argumentando que su preocupación era válida: “Es cierto, ¿cómo lo dejan viajar solo?”, decía una de las respuestas públicas.

Mientras, otros usuarios fueron mucho más duros, acusándola de sacar provecho mediático del escándalo: “Pobrecita, vive tu vida, mija”, le respondió una persona, recordándole que el foco no debería ser su padre.

¿Qué pasó realmente con 'El Puma'?

Según versiones del propio José Luis Rodríguez, el incidente que desató todo comenzó cuando un sobrecargo le pidió reubicar su bolso que contenía su medicación, imprescindible luego de su trasplante pulmonar a un compartimento superior.

Él inicialmente lo había colocado debajo del asiento tras no descansar tras una presentación en Quito. Aceptó la petición, pero minutos después pronunció la palabra “pendejada” para calificar lo que veía como una medida absurda.

Esa expresión fue interpretada por una azafata como una agresión verbal, lo que derivó en la orden del capitán de “desembarcarlo” inmediatamente. A pesar de que ofreció disculpas múltiples veces, la decisión fue irreversible.

“Me echaron como a un delincuente”, declaró 'El Puma' tras salir del avión visiblemente afectado física y emocionalmente. Denunció sentirse humillado y exigió una disculpa formal de la aerolínea, además de cuestionar el trato que reciben los pasajeros trasplantados como él.