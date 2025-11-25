José Luis Rodríguez ‘El Puma’ se defiende tras ser expulsado de un vuelo

Suscríbete a nuestros canales

Tras ser expulsado de un vuelo que iba de Ecuador a Estados Unidos, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ aclaró la situación con la tripulación de American Airlines que se hizo viral a través de un video que documentó el encontronazo.

El ídolo venezolano usó su cuenta de Instagram para emitir sus primeras declaraciones, donde relató lo sucedido con cada detalle. Como se había especulado, ‘El Puma’ llevaba sus medicamentos en un bolso que guardó debajo de su asiento y un tripulante lo detiene, lo que desencadenó la molestia del artista.

Sin mediar palabras, José Luis Rodríguez aceptó poner su equipaje en otro lugar disponible, sin embargo, lanzó un comentario al aire: “Me parece que este muchacho es un poco tonto porque esto es muy simple de resolver”, el cual fue escuchado por una asistente, quien le comenta al tripulante de cabina, identificado como Ángel de que ‘El Puma’ estaba hablando peste de él.

“Me echaron como un delincuente”

Como consecuencia José Luis Rodríguez tuvo un intercambio de palabras con el joven, a quien pidió disculpa si en algún momento lo ofendió. En ese momento el venezolano se levantó para dirigirse a las personas a bordo, mientras el capitán del avión hacia acto de presencia con una actitud hostil.

Este fue el instante que se viralizó en redes sociales, en donde se ve cómo desembarca ante la presión del piloto. “Me echaron como un delincuente”, afirmó ‘El Puma’.

¿Por qué ‘El Puma’ llevaba medicamentos?

A sus 82 años, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ ha atravesado por dificultades de salud, entre ellas el trasplante de pulmón en 2017, por ello, debe llevar consigo medicinas. Además, de sufrir de hipertensión, cosa que, podría agravar su permanencia en cualquier vuelo.