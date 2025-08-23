José Luis Rodríguez "El Puma" compartió imagen desde un centro de salud

Suscríbete a nuestros canales

El respetado cantante y compositor venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, utilizó su perfil de Instagram para compartir con sus 502 mil seguidores, una fotografía con su médico de cabecera. El intérprete de “Pavo Real”, aparece sonriente en las imágenes desde un centro de salud en Miami, Florida.

El criollo agradeció en la publicación a su médico y amigo Alejandro del Valle, por todas las atenciones para estar muy bien de salud. Además, dejó colgado la ubicación para que las personas puedan ir a consulta con el galeno.

Puma sonriente

En las dos imágenes el artista, padre de tres hijas llamadas Liliana, Lilibeth y Génesis, aparece muy sonriente y con mucho estilo, lo que demuestra que a sus 82 años se mantiene activo, fuerte y enérgico.

Recordemos que José Luis hace algunos años vivió momentos de tensión cuando sufrió una fibrosis pulmonar idiopática, que casi la cuesta la vida. Sin embargo, como un verdadero milagro recibió un doble trasplante de pulmón en el 2017, con enorme éxito.

Desde entonces se ha dedicado a vivir al máximo, realizando conciertos por diversos países, participando en proyectos como “Top Chef VIP” el año pasado y entrevista por diversos canales.

Hace meses en una visita a España, el intérprete habló sin filtros de que piensa retirarse de la industria a los 90 años.

Nuevo show

Próximamente Rodríguez que vive en Miami con su familia, viajará a Perú como invitado especial de los Hermanos Yaipén, que celebrarán 25 años de carrera.

El compositor nacido en Caracas, deleitará al público peruano con sus más grandes éxitos como “Dueño de nada”, “Agradecido”, “Voy a perder la cabeza por tu amor”, entre otras.