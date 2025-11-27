Elton John confirma con mucho dolor la perdida total de la visión

Suscríbete a nuestros canales

Elton John confirmó que perdió la visión en ambos ojos debido a una grave infección ocular que tocó su puerta durante unas vacaciones de verano en Francia, en 2024.

El legendario cantante británico habló con PEOPLE sobre cómo perder ambos ojos significó un cambio en su estilo de vida y afectó a sus actividades diarias, un golpe duro para John, quien acostumbraba a llevar una vida ordena y rutinaria en sus tiempos lejos de la música.

“Perdí mi ojo derecho y el izquierdo tampoco está bien. Los últimos 15 meses han sido difíciles porque no he podido ver nada, ni mirar nada, ni leer nada”, declaró para el medio.

Para Elton John es “agobiante” estar con discapacidad visual y no poder disfrutar de ver jugar sus hijos Zachary y Elijah, así lo dejó saber para la revista. “No puedo ver a mis hijos jugar al rugby y al fútbol, y ha sido una época muy estresante, porque estaba acostumbrado a disfrutar de todo eso. Es angustiante”, sentenció.

Golpe emocional en la vida de Elton John

El intérprete de éxitos como “Your Song” reconoció que su perdida de visión es un golpe emocional para su vida, un momento devastador que lo ha obligado alternativas para adaptarse a su día a día.

A pesar de la adversidad se mantiene con esperanza. “He tenido la vida más increíble, y hay esperanza. Solo tengo que ser paciente y confiar en que algún día la ciencia me ayudará con esto. Cuando lo logren, estaré bien”, manifestó.

Aunque a veces se desanima mantiene presente el amor de su familia, en especial su esposo David Furnish y sus criaturitas.