Aerolínea se defiende de José Luis Rodríguez tras ser desalojado de un vuelo

En su viaje desde Quito a Miami, José Luis Rodríguez ‘El Puma’ vivió un bochornoso momento al ser obligado a desembarcar un avión de la aerolínea American Airlines poco antes del despegue. El episodio fue grabado y difundido en redes sociales.

“Desembarque de mi avión ahorita”, se escucha decir al piloto. En su Instagram, ‘El Puma’ catalogó esa situación como un maltrato hacia él, tratándolo como si fuera un delincuente, simplemente por llevar consigo un bolso con todos sus medicamentos necesarios.

El incidente provocó un retraso de unos diez minutos en la salida del vuelo. Posteriormente, la aerolínea reprogramó al artista en otro vuelo y ahora, rompe el silencio sobre lo ocurrido con él.

American Airlines encara a 'El Puma'

Ante la polémica, American Airlines emitió un comunicado aclarando que su decisión obedeció al cumplimiento de la normativa de la Federal Aviation Administration (FAA), específicamente la regulación “14 CFR 121.285”, que impide que el equipaje de mano obstruya salidas de emergencia o pasillos dentro de la cabina.

La aerolínea sostuvo que el asiento del cantante era de los que tienen mamparo al frente, es decir, sin espacio para colocar objetos bajo la butaca, por lo que insistieron en que el artista guardara su bolso en el compartimiento superior.

Al no hacerlo, según ellos, se violaba la normativa de seguridad. “Al igual que todas las aerolíneas estadounidenses, American está obligada a cumplir con las normas de la Administración Federal de Aviación”, acotan.

Además, afirmaron estar revisando el caso internamente y que se pondrían en contacto con el cantante para conocer más sobre su experiencia. Pidieron comprensión a sus clientes y aseguraron que priorizan la seguridad y el cumplimiento de reglas.

El relato de 'El Puma'

Desde su lado, el intérprete de “Dueño de nada” insistió en que el equipaje contenía medicamentos indispensables debido al trasplante pulmonar que sufrió. Su postura es que la solicitud de guardar el bolso en el compartimento superior era inviable.

Aunque hubo intento de colaboración, pues, un asistente habría ayudado a colocar la maleta en un compartimiento superior, el conflicto escaló por una frase del cantante que ofendió a una parte de la tripulación, lo que fue denunciado al capitán.

A pesar de las disculpas que ofreció, la decisión de bajarlo se mantuvo. Rodríguez no dudó en expresar su malestar y dijo sentirse humillado, y criticó las condiciones de los vuelos actuales, lamentando cómo los pasajeros pueden ser tratados.