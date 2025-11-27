La prédica más reveladora de Dani Alves como cristiano: "Me llamaban mono y me tiraban plátanos"

Suscríbete a nuestros canales

El brasilero Dani Alves dio mucha información al mundo del fútbol en su etapa como jugador profesional, donde se ganó en el campo ser considerado una leyenda. Sin embargo, su vida fuera de los terrenos de juego también dio de qué hablar, tras la serie de incidentes que le ocurrieron.

Sobre todo, con el giro que tuvo su vida al ser acusado de una agresión sexual en 2022 e ingresar a prisión preventiva el 20 de enero de 2023, mientras se iniciaban las investigaciones. El largo recorrido del caso dio por finalizado el pasado 28 de marzo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvió al brasileño de los cargos.

Acto seguido de esto, el brasilero ha seguido en las noticias, pero ahora por su vida apegada al mundo espiritual, en la que se ha dejado ver como un seguidor de Dios en la iglesia evangélica Elim de Girona.

En este recinto cristiano ha estado dando la vuelta en redes sociales por ser predicador y dejar algunos testimonios muy sentido del cambio en su vida.

El testimonio de Dani Alves con su llegada a Dios

El ex futbolista no ha tenido empacho en dejarse ver en su nueva faceta de vida. De hecho, en su primera aparición soltó: "Hay que tener fe, hermanos míos, yo soy la prueba de eso. Porque aquí lo que Dios promete, es lo que Dios cumple".

Pero no fue la única de las frases que ha dejado para millones de personas, recientemente dejó nuevas postales en una nueva predica en la que explicó su llegada a la iglesia.

"En medio de la tempestad siempre hay un mensajero de Dios. Y este mensajero, en el peor momento de mi vida, fue uno de los mensajeros que me recogió, que me llevó para la iglesia, en el camino", contó al lado de un hombre, al que señala como pieza clave de su cambio: "estoy en el camino gracias a él".

A su vez, en la progresión de sus palabras contó momentos de su vida, incluso dentro del terreno de juego y que se hicieron icónicos en España: "Me llamaban el mono y me tiraban plátanos". Y agregó, para dejar claro que hoy no le afecta: "Ya no pasa nada, me gusta lo negro. Sí, claro que me gusta lo negro".

Ese momento que cuenta Dani Alves tuvo lugar en un partido con Barcelona ante el Villarreal, cuando un seguidor del 'submarino amarillo' lanzó un plátano muy cerca de su humanidad, encontrando la peculiar respuesta del brasilero, que se lo comió ante miles de personas que observaban.