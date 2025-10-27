Dani Alves sorprende como predicador evangelista tras ser absuelto de delito sexual

Suscríbete a nuestros canales

El último tiempo en la vida de Dani Alves, uno de los mejores laterales de la historia del fútbol, ha sido una vorágine absoluta. Lo más reciente que se sabe del brasilero dan muestra de esta aseveración y de sus nuevas ocupaciones.

La leyenda carioca pasó de estar 14 meses en prisión preventiva, tras ser acusado de agresión sexual, a ser absuelto por el Tribual Superior de Justicia de Cataluña y ahora mostrarse como predicador de una iglesia evangelista de Girona.

"Yo hice un pacto con Dios, señor. Yo hago un pacto contigo, yo te voy a seguir, pero tú cuida de mi casa, cuida los corazones de las personas que no me abandonarán", mencionó el propio Alves en uno de esos mensajes compartidos en redes sociales, mientras detalla que su encuentro con estos caminos se dio a través de "un mensajero" que llegó "en medio de las turbulencias, en medio de la tempestad, en el peor momento de mi vida".

Y agregó el brasilero sobre esa transformación a su vida: "Me recogió, me llevó para la Iglesia, para el camino, y hoy yo estoy en el camino gracias a ellos".

El nuevo día a día de Dani Alves

Lo que hizo en el campo en distintos equipos, sobre todo con el FC Barcelona, le ganaron el título de leyenda del balompié. A lo largo de todo ese tiempo se le conoció una vida muy activa en fiestas, celebraciones, etcétera.

Sin embargo, ese día a día dio un giro de 180 grados y ahora ocupa gran parte de su tiempo en participar en la mencionada iglesia, que celebra servicios los martes y domingos.

En esta congregación han descrito a Alves como un ejemplo de la transformación y en los propios videos el brasilero ha salido aplaudido por quienes asisten, ejemplificando que sus palabras están llegando a los asistentes.

Hay que recordar que el exjugador vio como su vida tambaleaba en 2022, tras ser acusado de agresión sexual a una joven en una discoteca de Barcelona. Ese incidente lo llevó 14 meses a prisión preventiva, mientras avanzaba la investigación.

Luego en febrero de 2024 la secuencia para Dani Alves tuvo una condena a cuatro años y medio de cárcel, que luego daría otro vuelvo en marzo, cuando el TSJC anuló la condena por unanimidad, decisión que le devolvió la libertad al carioca y le permitió rehacer su vida con su esposa Joana Lanz, con la que celebró el nacimiento de su primera hija.