Liga MX: Dani Alves enfrenta millonaria sanción tras su paso por Pumas

Suscríbete a nuestros canales

Dani Alves suma un nuevo revés fuera de las canchas. El TAS falló a favor de Pumas en la demanda por incumplimiento de contrato, revocando la decisión previa de la FIFA. El club universitario alegó justa causa tras el proceso judicial que impidió el regreso del brasileño a México.

El fallo obliga a Alves a pagar 5 millones de dólares como indemnización por daños y perjuicios. El lateral solo disputó 13 partidos con Pumas en 2022, antes de enfrentar cargos por agresión sexual en España. El club, ahora dirigido por Efraín Juárez, cerró el caso con respaldo legal.

Tras ser declarado inocente en marzo de 2025, Dani intentó contrademandar a Pumas por difamación, pero el proceso ya estaba en manos del TAS. El tribunal no solo validó la rescisión con justa causa, sino que aumentó la indemnización, cerrando el caso con respaldo institucional para el club.

¿Cómo afecta el fallo del TAS a la imagen institucional de Pumas?

El fallo a favor de Pumas refuerza su postura legal y envía un mensaje claro sobre el manejo contractual del club. La victoria ante Dani Alves no solo implica una compensación económica, sino también una reivindicación institucional tras meses de incertidumbre y desgaste mediático.

En medio de una temporada irregular, el respaldo del TAS fortalece la narrativa de orden y justicia que busca proyectar la directiva. Aunque el caso expuso vulnerabilidades internas, el desenlace permite a Pumas recuperar autoridad y enfocar su discurso hacia la reconstrucción deportiva y administrativa.

¿Qué nivel ha mostrado Pumas UNAM en el Apertura 2025?

Pumas atraviesa una campaña irregular en el Apertura 2025, con bajo promedio de gol y sin fichajes clave en ofensiva. El equipo dirigido por Efraín Juárez enfrenta partidos decisivos ante Tigres, América y Chivas, sin un ‘9’ consolidado que resuelva en zona de definición.

La falta de refuerzos y la salida de Piero Quispe han debilitado el bloque ofensivo. Con Guillermo Martínez y JJ Macías como únicas opciones en ataque, el club universitario depende de transiciones rápidas y juego por bandas para competir en una Liga MX cada vez más exigente.