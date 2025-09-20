El TAS falla a favor de Pumas en la disputa legal contra Dani Alves

Suscríbete a nuestros canales

En un caso que ha capturado la atención del mundo del fútbol, el Club Universidad Nacional, conocido como Pumas de la UNAM, ha logrado una victoria parcial en el litigio contractual que mantenía con su exjugador, el brasileño Dani Alves. La disputa se originó tras la rescisión del contrato de Dani Alves en enero de 2023, luego de que el jugador fuera detenido en España. Pumas demandó una compensación por incumplimiento de contrato, buscando inicialmente una indemnización de 6 millones de dólares. Sin embargo, el TAS determinó que la cantidad a pagar por el futbolista será de 2.25 millones de dólares.

La controversia de la cifra y el interés

La diferencia entre lo solicitado por Pumas y lo otorgado por el TAS ha generado debate. Según reportes, el tribunal consideró que la cláusula penal del contrato, que establecía una sanción de 5 millones de dólares, era desproporcionada. El monto final de 2.25 millones de dólares se basa en un contrato de derechos de imagen que el jugador firmó con el club. No obstante, el fallo también dictaminó que este monto generará un interés anual del 5%, lo que podría incrementar significativamente la deuda de Alves si el pago se retrasa.

Este caso pone de relieve la complejidad de las disputas contractuales en el fútbol moderno, especialmente aquellas que involucran cláusulas de derechos de imagen y moralidad. La decisión del TAS valida la postura del club de dar por terminado el contrato con justa causa y sienta un precedente sobre la responsabilidad de los jugadores ante situaciones que dañan la imagen de una institución.

Impacto y contexto en el fútbol mexicano

El caso de Pumas y Dani Alves es un ejemplo de la tendencia creciente de clubes que recurren a instancias legales internacionales para proteger sus intereses. Las estadísticas de la FIFA revelan que las disputas relacionadas con la rescisión de contratos y las compensaciones por daños han aumentado en los últimos años. El éxito del Pumas, aunque parcial, es un claro mensaje a los jugadores y sus representantes sobre las consecuencias de incumplir acuerdos en la Liga MX.

Para el club, esta victoria legal, aunque por una cantidad menor a la esperada, representa un respiro financiero y un éxito para su directiva, que defendió su posición desde el primer momento. Por su parte, Dani Alves, quien recientemente ha enfrentado una batalla legal personal, ahora deberá saldar una deuda millonaria con el equipo que le abrió las puertas en el fútbol mexicano.





