Así puedes crear un repelente natural para mosquitos con ingredientes fáciles y seguros

Los mosquitos no solo provocan picaduras incómodas, sino que también pueden transmitir enfermedades graves como dengue, zika y chikungunya. Ante la preocupación por los químicos presentes en los repelentes comerciales, cada vez más personas buscan alternativas naturales.
Estos repelentes naturales ofrecen una opción segura, económica y efectiva para proteger la piel y mantener alejados a estos insectos durante las actividades al aire libre o dentro del hogar.
Lavanda
La lavanda es uno de los ingredientes más populares para elaborar un repelente natural. Algunas formas de usarla incluyen:
Mezclar unas gotas de aceite esencial de lavanda con la crema diaria y aplicarla dos veces al día.
Hervir media taza de agua con una cucharada de lavanda, dejar enfriar, colar y agregar media taza de alcohol en un atomizador.
Citronela
Otro de los repelentes que puedes hacer en casa, sería la citronela, que es reconocida por su capacidad para mantener a los mosquitos lejos. Para preparar un repelente natural paso a paso:
Añadir 20 gotas de aceite esencial de citronela a 100 ml de crema humectante y aplicar por la mañana y por la noche.
Hervir medio litro de agua con cinco hojas frescas de citronela durante 10 minutos, dejar enfriar, colar y colocar en un atomizador.
Menta
La menta proporciona un efecto refrescante mientras repele a los insectos. Su preparación es sencilla:
Hervir media taza de agua con una cucharada de hojas secas de menta.
Dejar enfriar, colar y añadir media taza de alcohol en un atomizador.
Para maximizar la eficacia de los repelentes naturales, se recomienda que presten atención a algunos consejos para un uso eficaz, como:
Agitar el atomizador antes de cada aplicación.
Aplicar sobre las zonas expuestas de la piel.
Reaplicar varias veces al día, especialmente al aire libre.
Mezclar lavanda, citronela y menta para un efecto más potente.