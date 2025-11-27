Servicios

Así puedes crear un repelente natural para mosquitos con ingredientes fáciles y seguros

Estos repelentes naturales contra mosquitos funcionan tanto para uso personal como para proteger espacios interiores.

Por

Jessica Molero Gómez
Jueves, 27 de noviembre de 2025 a las 06:21 pm
Repelente natural para mosquitos natural
Foto: Cortesía
Los mosquitos no solo provocan picaduras incómodas, sino que también pueden transmitir enfermedades graves como dengue, zika y chikungunya. Ante la preocupación por los químicos presentes en los repelentes comerciales, cada vez más personas buscan alternativas naturales

Estos repelentes naturales ofrecen una opción segura, económica y efectiva para proteger la piel y mantener alejados a estos insectos durante las actividades al aire libre o dentro del hogar.

Lavanda

La lavanda es uno de los ingredientes más populares para elaborar un repelente natural. Algunas formas de usarla incluyen:

  • Mezclar unas gotas de aceite esencial de lavanda con la crema diaria y aplicarla dos veces al día.

  • Hervir media taza de agua con una cucharada de lavanda, dejar enfriar, colar y agregar media taza de alcohol en un atomizador.

Citronela

Otro de los repelentes que puedes hacer en casa, sería la citronela, que es reconocida por su capacidad para mantener a los mosquitos lejos. Para preparar un repelente natural paso a paso:

  • Añadir 20 gotas de aceite esencial de citronela a 100 ml de crema humectante y aplicar por la mañana y por la noche.

  • Hervir medio litro de agua con cinco hojas frescas de citronela durante 10 minutos, dejar enfriar, colar y colocar en un atomizador.

Menta

La menta proporciona un efecto refrescante mientras repele a los insectos. Su preparación es sencilla:

  • Hervir media taza de agua con una cucharada de hojas secas de menta.

  • Dejar enfriar, colar y añadir media taza de alcohol en un atomizador.

Foto: Cortesía

Para maximizar la eficacia de los repelentes naturales, se recomienda que presten atención a algunos consejos para un uso eficaz, como:

  • Agitar el atomizador antes de cada aplicación.

  • Aplicar sobre las zonas expuestas de la piel.

  • Reaplicar varias veces al día, especialmente al aire libre.

  • Mezclar lavanda, citronela y menta para un efecto más potente.

