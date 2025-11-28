De modelo a cantante: Isabella Ladera explora una nueva faceta

Suscríbete a nuestros canales

En una nueva faceta de su carrera en el medio artístico, Isabella Ladera se abre camino en la música con su reciente colaboración junto a Wolfy y Venecia.

“En la Arena” es el tema de estreno de los colombianos disponible en todas las plataformas digitales, en donde hicieron una invitación a la modelo venezolana para que formara parte del videoclip.

Isabella Ladera le “mete” al canto

Durante los primeros segundos del material se puede apreciar a Isabella Ladera en la cabina cantando el verso inicial de la canción, con una melodía suave que hacía resaltar su voz.

Muchos se han preguntado si esto es el lanzamiento oficial de la venezolana como cantante, sin embargo, solo fue parte del video, pero no es descabellado pensar que más adelante se lance a la aventura musical.

¡Abierta a los negocios!

Sin duda alguna, Ladera no se cierra a los negocios, semanas atrás aperturó su propio salón de belleza en Florida con servicios como peluquería, uñas, cejas/pestañas, tratamientos estéticos y cuidados personales.