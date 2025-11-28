Día de Acción de Gracias: famosos celebran en compañía de seres queridos

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 27 de noviembre, los famosos hicieron una pausa en su agenda para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos en compañía de sus seres queridos.

La fecha sirve para dar la bienvenida oficial a la Navidad, y se conmemora cada año el cuarto jueves del mes de noviembre y se celebra el día antes del Black Friday.

Conocido como Thanksgiving en inglés, es una tradición que ha unido a las familias por décadas para compartir y cenar pavo, un platillo representativo de la festividad.

¡Famosos unidos por Thanksgiving!

Cada año, los famosos comparten los mejores momentos del Día de Acción de Gracias en sus redes sociales y aquí te traemos algunos de ellos:

Los recién casados Selena Gómez y Benny Blanco pasaron juntos en su primera celebración del Thanksgiving como esposos; ambos posaron juntos de manera cariñosa y exhibieron el banquete preparado al aire libre en su hogar.

La “Diva del Bronx” se quedó en casa con sus gemelos Emme y Maximilian para preparar una cena familiar, en donde la cantante fue la cocinera especial en compañía de su querida hija.

¡El papá de América cocinó para todos! En compañía de su familia, Chayanne se apegó más a sus raíces boricuas con platillos como Chicharrones, ñame, yautía y malanga para compartir.

"Desde mi isla, rodeado de los que amo, entre risas, comida rica y calor boricua, celebro todo lo bueno que la vida me ha regalado. Gracias por estar siempre conmigo. Happy Thanksgiving, mi gente bonita”, escribió el intérprete de “Torero”.

Los Estefan se reunieron no solo para festejar la fecha, sino también para darle una cálida bienvenida a Lina Luaces tras su participación en el Miss Universo 2025. Todos mostraron lo unidos que son en una fotografía.

Por supuesto, la dinastía Aguilar no se quedó atrás y convivieron en armonía, con un enorme banquete rodeado de velas y una postal familiar.