Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en una ceremonia privada

Finalmente Selena Gómez y Benny Blanco han unido sus vidas en matrimonio, en una boda celebrada en Santa Bárbara, California, bajo una estricta seguridad.

Fue la propia actriz, cantante y empresaria la que compartió las fotos oficiales de la boda. Los paparazzis intentaron obtener material de la unión desde varios puntos del lugar, pero no tuvieron el éxito esperado.

Varias carpas enormes cubrían toda el área de la ceremonia privada. Sin embargo, una fuente reveló a Entertainment Tonight y Us Weekly, que “Será una boda enorme, repleta de estrellas de primera línea, planeada por Mindy Weiss", una famosa organizadora de eventos de las estrellas.

Selena y Benny un amor concretado

Nueve meses después de comprometerse, Selena y Benny se han casado; en las postales, ambos protagonistas lucían enamorados y disfrutando de su momento más especial.

Ella, con un vestido largo blanco, descubierto en los hombros y usando sus dos anillos, el del compromiso y el de casada. Por su parte, él, optó por un traje negro con una camisa de vestir violeta y corbatín.

"9.27.25" fue la descripción que usó la intérprete para anunciar que su unión se concretó en dicha fecha. De acuerdo a los medios de comunicación internacionales, el festejo durará todo el fin de semana.

Detalles de la boda

La fuente destacó que entre los invitados destacan su amiga Taylor Swift, los coprotagonistas de Gomez en "Solo Asesinatos en el Edificio" , Martin Short y Steven Marti; Paris Hilton, el cast de “Only Murders in the Building”, Martin Short y Ashley Park, entre otras celebridades amigos de la pareja.

Además, se conoció que sólo 170 personas asistieron a la celebración. Hasta el momento se desconoce mayor información.