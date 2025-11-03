Día de Acción de Gracias 2025: Conoce cuándo se celebra y qué significa el Thanksgiving Day

Suscríbete a nuestros canales

El Día de Acción de Gracias 2025 se celebrará el jueves 27 de noviembre, siguiendo la costumbre estadounidense de realizarlo el cuarto jueves del mes, dicha festividad no solo destaca por sus banquetes, sino por su profundo significado: un momento para reflexionar sobre lo vivido, agradecer por las bendiciones recibidas y reforzar los lazos familiares. Es una ocasión que invita a hacer una pausa en la rutina diaria y a valorar la compañía de quienes nos rodean.

El verdadero significado de Thanksgiving

Más allá de la comida, el Thanksgiving Day simboliza gratitud, unión y reflexión. Durante esta fecha, las familias se reúnen para agradecer la salud, la prosperidad y los logros alcanzados a lo largo del año.

Entre los elementos tradicionales que forman parte de la celebración se encuentran:

Pavo asado, protagonista de la cena.

Puré de papas y salsa de arándanos, acompañantes esenciales.

Pastel de calabaza y pan de maíz, reflejo de las raíces históricas.

Decoraciones de otoño, que crean un ambiente acogedor y festivo.

El primer Thanksgiving tuvo lugar en 1621, cuando los colonos del Mayflower compartieron una cosecha exitosa con los nativos Wampanoag en Plymouth, Massachusetts. Tras un invierno severo que puso a prueba su supervivencia, esta celebración representó gratitud y cooperación entre ambas culturas.

A lo largo del tiempo, distintos líderes estadounidenses contribuyeron a consolidar la festividad. Finalmente, en 1863, el presidente Abraham Lincoln estableció oficialmente el cuarto jueves de noviembre como día nacional, con la intención de promover unidad y reconciliación durante la Guerra Civil.

En Canadá, el Día de Acción de Gracias se celebra el segundo lunes de octubre. Aunque también se centra en la gratitud por las cosechas y la familia, la fecha responde a un contexto distinto, más ligado al otoño canadiense y a la celebración de la abundancia agrícola.

Pese a las diferencias en la fecha y origen histórico, tanto en Estados Unidos como en Canadá se comparte el mismo espíritu: reflexionar, agradecer y disfrutar de la compañía de los seres queridos.

Foto: Día de Acción de Gracias 2025

Hoy, el Thanksgiving Day combina la tradición con actividades modernas. El Desfile de Macy’s en Nueva York, los partidos de fútbol americano y los encuentros familiares son parte esencial del festejo contemporáneo. Además, el día siguiente, conocido como Black Friday, marca el inicio de la temporada de compras navideñas. Aun así, el verdadero corazón de la celebración sigue siendo la gratitud y la unión familiar, más allá del consumismo que rodea esta época del año.