Estados Unidos confirma descanso nacional y decreta feriado este martes para varios trabajadores

El Gobierno ha anunciado oficialmente que este martes 11 de noviembre será feriado, otorgando un receso laboral a todos los trabajadores del país. Este día marca el primer feriado de noviembre y simboliza el cierre del calendario oficial de festividades, brindando a los ciudadanos la oportunidad de descansar y pasar tiempo con familiares y amigos.

Sectores que suspenderán actividades en EEUU

Durante este feriado, diversos sectores ajustarán su funcionamiento habitual. Entre los más destacados se incluyen:

Bancos: la mayoría de las sucursales permanecerá cerrada.

Oficinas gubernamentales: suspenderán atención al público.

Supermercados y comercios: algunos locales cerrarán u operarán en horarios limitados.

Escuelas y universidades: podrían suspender clases o realizar actividades especiales.

El feriado coincide con la conmemoración del Día de los Veteranos, conocido internacionalmente como Veterans Day. Esta fecha tiene su origen en 1938, cuando se estableció como Día del Armisticio para recordar a los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial y reconocer su sacrificio en defensa de la nación.

Tras los conflictos de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea, el presidente Dwight D. Eisenhower cambió el nombre a Día de los Veteranos en 1954. El objetivo fue rendir homenaje a todos los militares, sin importar el conflicto en el que sirvieron, consolidando la fecha como un símbolo de respeto y gratitud hacia quienes defendieron la nación.

Aunque muchos trabajadores tendrán el día libre, los empleados de sectores esenciales como hospitales, aeropuertos o comercios podrían recibir compensaciones especiales o pago doble. Algunos de los servicios afectados incluyen: