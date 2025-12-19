Yolbert Torres hace estallar la taquilla: Triunfo sorpresa de $39.60 en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

El jockey aprendiz venezolano Yolbert Torres celebró un nuevo triunfo la tarde de este viernes en el hipódromo de Gulfstream Park, en un programa que se disputa en el marco del Championship Meet. Torres condujo a un ejemplar que generó un dividendo sorpresivo.

Victoria en la Segunda Carrera: Gulfstream Park

El éxito se concretó en la segunda competencia de la jornada de nueve carreras previstas. La prueba fue un claiming de $8.000 disputado sobre una distancia de 1.700 metros.

La victoria la obtuvo el ejemplar Geaux Amy (5), presentada por el entrenador Dante Zanelli y montada por el aprendiz venezolano.

Desarrollo de la Prueba: Carrera 1.700 metros

La competencia arrancó con Smooth Claret en la delantera, que marcó los primeros 400 metros en $23.48$. El ejemplar de Torres se mantuvo pegado a la baranda. Los parciales continuaron en 47.48 para los 800 metros, 1:11.89 en los 1.200 metros y la milla en 1:37.47.

En ese punto decisivo, el aprendiz Torres realizó su movida para defender el primer lugar. Logró contener el acoso del gran favorito de la carrera, conducido por Irad Ortiz Jr., quien al final tuvo que conformarse con la segunda posición.

El tiempo final del recorrido se estableció en 1:43.92. La pizarra la completaron: Golden Valley (1) en segundo lugar, Mamuka (3) en tercero, Mi Triguena (6) en cuarto y Smooth Claret (2) cerró el marcador.

Dividendo Sorpresivo y Balance Personal: Temporada 2025

La castaña de cuatro años, Geaux Amy, alcanzó su tercera victoria en 18 participaciones. La yegua se cotizó con un Morning Line de 15-1 y generó un alto dividendo de $39.60 a ganador, $12.00 el place y $7.60 el show.

Para el jockey aprendiz venezolano Yolbert Torres, este triunfo representa la victoria número 58 en las 502 montas que ha cumplido en su primer año completo como jinete.