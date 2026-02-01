Participante de Miss Universo anuncia el nacimiento de su primer bebé

Suscríbete a nuestros canales

La Miss Chile 2024, Emilia Dides ya es mamá de una hermosa niña con su novio Sammis Reyes. La noticia llegó en la noche del 30 de enero, cuando la pareja publicó dos fotografías con la recién nacida.

“Bienvenida a nuestro mundo princesa. Gracias por hacernos sentir el amor más profundo e inexplicable de nuestras vidas. Mía Ignacia Reyes Dides 30/01/2026”, compartieron los padres.

En la primera fotografía, Emilia y Sammis sostienen a la nueva bebé con ternura mientras la miran fijamente. En la siguiente, una tierna foto de sus manos en un primer plano se lleva toda la atención en un momento familiar único.

Por supuesto, los comentarios se llenaron de mensajes de felicitaciones a la Miss Chile 2024 y su pareja, el exjugador chileno de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

Inna Moll, Miss Chile 2025, Victoria Kjaer, Miss Universo 2024, Lele Pons, Zhamira Zambrano, Suchata Chuangsri, Miss Mundo 2025, fueron algunas de las celebridades que dejaron sus buenos deseos.

Emilia Dides y su paso por el Miss Universo

La belleza chilena participó en la edición 73 de Miss Universo celebrado en México. Emilia Dides logró llevarse la atención durante la concentración de poco más de una semana en las distintas actividades de la organización.

Uno de sus puntos fuertes fue su popularidad en redes sociales gracias a su reconocimiento en su país natal al participar en programas de canto como ‘Rojo, el color del talento’ y 'The Covers’.

Su paso por el certamen de belleza internacional fue admirado por muchos llegando al top 12.