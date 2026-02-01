Hijo de Chayanne planea conquistar más realities de Telemundo y estos son sus favoritos

Suscríbete a nuestros canales

La huella que dejó Lorenzo Figueroa en las arenas de Exatlón Estados Unidos parece ser solo el inicio de una prometedora carrera en la televisión, por ello el hijo de Chayanne no descarta estar en otro reality de Telemundo.

El joven ha dejado claro que, tras poner a prueba su competencia extrema, su faceta como figura de realities shows está lejos de terminar. Lorenzo logró conectar con el público de Exatlón por mérito propio.

Su disciplina física y su carisma frente a las cámaras lo convirtieron en uno de los participantes más seguidos de la temporada y con gran apoyo en redes sociales.

En una entrevista para People en Español, Figueroa confesó que la experiencia superó todas sus expectativas. “Vivir Exatlón, hacer los circuitos y pasar por tantas altas y bajas... de verdad aprecias cada momento. Cuando ganas un punto es el mejor sentimiento que puedes tener”, compartió.

Lorenzo Figueroa saboreó lo mejor de los realities

El equipo de Lorenzo Figueroa ya se encuentra en conversaciones activas con la cadena de televisión para futuras participaciones en otros programas de telerrealidad. La cadena parece haber encontrado en él a un imán de audiencia, y las negociaciones para su regreso a la pantalla chica ya están sobre la mesa.

Asimismo reveló que existen dos opciones fuertes de Telemundo que encajan perfectamente con su perfil versátil, una es Top Chef VIP, y la otra La Isla: Un Desafío, que pondría a prueba nuevamente su resistencia física y mental en condiciones extremas, similar a la intensidad que ya vivió en Exatlón.

"Estamos hablando, estamos negociando algo y ojalá se pueda hacer", afirmó con entusiasmo.