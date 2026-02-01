Muere ícono del cine y la televisión mexicana a los 55 años ¡Paz a su alma!

Suscríbete a nuestros canales

Por la noche del 31 de enero, se informó sobre la muerte de Gerardo Taracera a sus 55 años, ícono del cine mexicano, según divulgó la Asociación Nacional de Actores (ANDA), en una publicación que lamenta su pérdida física.

Sin confirmar la causa del fallecimiento del actor de Apocalypto, despidió al querido actor con una fotografía en redes sociales y un mensaje de condolencias a sus seres queridos, así como a colegas.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. QEPD”, escribieron en la descripción.

Reacción del medio artístico

Tras la triste noticia, el medio artístico reaccionó con pesar en el post, dejando mensajes de condolencias y asombros. Una de las primeras en comentar fue la actriz y empresaria venezolana Alicia Machado.

“Mis más sentidas condolencias! Mi querido patera Grande colega”, expresó con emojis de corazones.

A ella se unió, Verónica Jaspeado mostrando su profunda tristeza sin poder creerlo. “Que ??? No lo puedo creer. tristísima noticia. Descansa en paz , querido Taracena”, escribió en el post.

Gerardo Taracera, un actor de primera en México

Gerardo Taracena destacó como un actor y bailarín, catapultó su carrera por su talento versátil y su impacto en el cine, la televisión y el teatro. A finales de los 80, inició su camino en la danza, formándose en la disciplina que luego lo distinguiría en la actuación.

Forjó una carrera intachable en producciones internacionales como Apocalypto, dando vida al personaje de Middle Eye, y Man on Fire, junto a Denzel Washington. Además, participó en series de televisión como Narcos: México, con el rol de Pablo Acosta, y Queen of the South, interpretando a César “Batman” Güemes.

En México acaparó la pantalla en Diablero, un proyecto que dejó en evidencia su habilidad para moverse entre géneros, desde la fantasía y el terror hasta la acción y el drama histórico, fue así como el actor se convirtió en un ícono mexicano indiscutible.