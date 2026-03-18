Publican el primer adelanto de “Spider-Man: Brand New Day”

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Después de una larga espera, Sony Pictures publicó el primer adelanto de Spider-Man: Brand New Day. El gran regreso de Peter Parker, marca una nueva etapa en la historia del superhéroe con la incorporación de nuevos personajes.

Para esta nueva entrega el Hombre Araña estará enfrentando no solo a nuevos enemigos, sino también a las consecuencias de haber sido borrado de la memoria de todos tras los eventos de No Way Home.

Un Spider-Man solitario

El primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day muestra al protagonista enfrentarse a un escenario donde nadie lo recuerda. Además, debe lidiar con los problemas de Nueva York en solitario y aislado sin el apoyo de seres queridos ni identidad.

En cuanto a su relación con MJ, interpretado por Zendaya, también toca una fibra personal en Peter Parker porque ya no lo recuerda, lo que le da un punto emocional a la historia.

Nuevos personajes en “Spider-Man: Brand New Day”

Para nueva entrega con un trasfondo más oscuro donde Spider-Man debe enfrentarse a situaciones más complejas.

Nuevos personajes como The Punisher, interpretado por Jon Bernthal, y Scorpion que llega como uno de los antagonistas principales.

Además, durante el adelanto hace un guiño a una posible aparición de Hulk, en la piel de Mark Ruffalo.