Muere actor de "Luis Miguel, la serie" a los 38 años

La industria de la televisión está de luto, al confirmarse la muerte del actor Alexis Ortega, a los 38 años. Fue la cuenta “World Dubbing News”, quienes revelaron la noticia, dejando al público impactado por lo joven y el papel que realizó en "Luis Miguel, la serie".

“Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento del actor de doblaje Alexis Ortega, mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento tan difícil”, escribieron en una publicación de Instagram.

¿Qué le pasó?

Hasta el momento no se conoce la causa de fallecimiento del actor, que en la serie del querido y respetado “Sol de México”, Luis Miguel, formó parte del vínculo de amigos cercanos que el artista tuvo en su época de juventud.

La noticia ha generado una ola de reacciones en el público de la serie, que se realizó en el año 2018 con la protagonización del actor Diego Boneta, como “Luismi”.

Internautas enviaron condolencias para los familiares y amigos cercanos de Alexis, quien deja un profundo vacío en los amantes de las series de Netflix.

Increíble en el doblaje

El actor también brilló en el doblaje por haber prestado su voz para personajes importantes en español como Spider-Man, en el universo de Marvel.

Ortega que nació el 31 de agosto de 1987 en México, era un apasionado del viaje, visitando países como Tailandia, Vietnam, Camboya, entre otras.