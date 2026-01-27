Muere querido comediante venezolano en un accidente, familiares piden ayuda

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 26 de enero, falleció el comediante venezolano Ricky D en un accidente en motocicleta, según informó su hermana Katy Día a través de redes sociales, donde acudió a la buena voluntad de sus seguidores.

El joven venezolano era conocido por sus rutinas de chistes en la ciudad de Miami, donde comenzó a hacerse conocido dentro del público latino, en especial compatriotas inmigrantes. Hace tres días el humorista realizó su último stand up en el Improv Comedy Theatre.

"Con profunda tristeza comparto que mi hermano Ricky ha partido a otro plano debido a un accidente de motocicleta. Su pérdida nos ha dejado con un dolor inmenso, especialmente porque él era un pilar fundamental en nuestro hogar y un gran apoyo para nuestra familia", comunicó el familiar.

Ayuda económica para el comediante

La muerte de Ricky D se produjo de improviso y ha dejado a todos sus seres queridos consternados, por lo que a través de un GoFundMe solicitan ayuda económica para cubrir gastos funerarios en Estados Unidos. Según informó su hermana se ha recolectado poco más de 7 mil dólares, lo que equivale a 64% de la meta.

"En este momento tan difícil, estamos recaudando fondos para cubrir los gastos derivados de su fallecimiento. Cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda y profundamente agradecido", destaca en la publicació.

Por último, agradeció a quienes conocieron al comediante venezolano y conectaron a través de su contenido. De igual manera en post de Instagram sus seguidores le han dejado mensaje para despedirlo.