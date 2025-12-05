Reconocido actor y comediante mexicano muere a los 87 años

Suscríbete a nuestros canales

La industria del entretenimiento mexicano está de luto, por la muerte del actor y comediante Eduardo Manzano, mejor conocido como “El Polivoz”. La noticia fue confirmada por su hijo a través de las redes sociales, con un doloroso mensaje de despedida.

Duro adiós

“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, ha escrito la mañana de este viernes 5 de diciembre en Instagram, Lalo Manzano.

En la imagen el hombre destaca la impecable trayectoria de su progenitor, destacando que su legado vivirá en los escenarios de todo México, por las sonrisas que sacó en cada persona que fue a verlo derrochar talento.

“Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles”, dice.

Un legado imborrable

Manzano realizó destacados programas en el país azteca como “Una Familia de Diez”, “Hijazo de mi vidaza”, “¡Ahí Madre!” y “Los Polivoces”, este último le dio gran popularidad.

El Milenio de México resalta que los inicios del hombre fueron a finales de los años 50, como imitador y doble de voces, según irradiando una chispa de un joven cómico listo para conquistar el escenario.

Hasta el momento no se ha confirmado de qué falleció el artista, medios mexicanos han resaltado que tenía problemas de salud relacionados a su edad.