¡Inédito! Samuel Marín llegó a 200 victorias en una temporada y el récord podría ascender más

La comunidad de jinetes y entrenadores venezolanos que actualmente trabajan en los diferentes hipódromos de Estados Unidos mantiene el tricolor patrio en lo más alto. Los logros de estos profesionales se suceden con frecuencia.

Hace apenas unos días, el jinete Samuel Marín consiguió un importante hito en su carrera profesional: alcanzó las 400 victorias de por vida. Esta formidable marca la registró el pasado miércoles en Tampa Bay Downs y, de inmediato, el jinete se fijó una meta ambiciosa: la de arribar a las 200 victorias de por vida en una sola temporada.

Récord de 200 Victorias Anuales: Estados Unidos

La consecución de la nueva marca no requirió mucha espera. Marín alcanzó su objetivo en el inicio de la jornada de carreras de este viernes, en un programa que contempló nueve competencias en el mismo recinto de Tampa. El jinete accedió al recinto de ganadores en la misma primera carrera, un logro que celebra toda la hípica venezolana.

La prueba que marcó el hito se disputó en un recorrido de 1.636 metros en pista de arena. La competencia estaba reservada para ejemplares de 3 años y más. Samuel Marín se hizo caballero del tordillo de cuatro años If I Were You, un caballo que llevó el número seis en la gualdrapa.

El ejemplar avanzó con firmeza por el centro de la cancha, consumó una gran carrera y dejó en el segundo lugar a Fore Flag (5), tercero a Theo’s Thunder (1), cuarto a Strengthnguidance (3) y quinto a Article (4). El triunfo demostró el excelente nivel del jinete venezolano.

El pupilo del entrenador Michael Simone es un hijo de The Factor en Idle Talk por Olmodavor. If I Were You sumó su segunda victoria luego de 18 presentaciones. La victoria reportó dividendos atractivos: $3.80 a ganador, $2.60 el place y $2.10 el show.

Números personales: Samuel Marín Jinete Venezolano Tampa Bay Downs

De esta manera, Samuel Marín añadió la victoria 401 a su carrera y rompió su propia barrera personal al lograr, por primera vez, los 200 triunfos en una temporada. Este récord personal representa un significativo avance, pues Marín no había podido superar esa cifra anual en Estados Unidos desde el año 2022. Cabe destacar que el jinete aún tiene compromisos por cumplir en la tarde de este sábado, lo que aumenta la posibilidad de incrementar su impresionante cifra.