MLB: Ron Washington, regresa al área de la Bahía como coach de los Gigantes

El veterano mánager Ron Washington, conocido por sus exitosas etapas al frente de los Rangers de Texas y más recientemente con los Angelinos de Los Ángeles, está de vuelta en el Área de la Bahía. El jueves, Washington confirmó su regreso a la división Oeste, al aceptar el puesto de entrenador del cuadro interior con los Gigantes de San Francisco.

Washington se une al staff del recién nombrado mánager Tony Vitello, exentrenador de la Universidad de Tennessee, quien carece de experiencia profesional previa como jugador o coach en las Grandes Ligas.

“Estamos trabajando en la logística. Acepté unirme a los Giants,” declaró Washington a The Associated Press en un mensaje de texto. “Tengo la oportunidad de seguir marcando la diferencia en el juego”.

Experiencia para un Staff Novato

La adición de Washington, de 73 años, es crucial para los Gigantes, ya que su vasta trayectoria de décadas compensa la falta de experiencia profesional de Vitello. Washington no solo dirigió a Texas (2007-2014), llevándolos a la Serie Mundial en dos ocasiones, sino que también trabajó durante casi dos décadas en el mismo rol con los Atléticos de Oakland.

En Oakland, se ganó una reputación legendaria por su trabajo detallado y obsesivo, lanzando roletazos cortos desde sus rodillas horas antes del primer lanzamiento para desarrollar a futuros All-Stars. Se le atribuye haber moldeado a estrellas defensivas como el seis veces Guante de Oro, Eric Chávez.

“Vi a muchos jóvenes llegar aquí y crecer, vi a muchos jugadores de béisbol que la industria consideraba que estaban hechos, llegar aquí, florecer y conseguir contratos más importantes para sus carreras,” comentó Washington en julio de 2024 sobre su paso por Oakland.

Su Salida de los Angelinos

El regreso de Washington al diamante se da tras superar problemas de salud. Washington se ausentó de los Angelinos a finales de la temporada 2025 para someterse a una cirugía cardíaca de cuádruple bypass.

A pesar de haber sido el mánager de mayor edad en la MLB en sus dos temporadas en Los Ángeles, la organización decidió seguir un camino diferente tras su cirugía, contratando a Kurt Suzuki como nuevo mánager.

Durante su breve y turbulento paso por Anaheim, los Angelinos registraron un récord de 63-99 en 2024 (el peor en la historia de la franquicia tras la salida de Shohei Ohtani a los Dodgers) y tenían marca de 36-38 al momento de su ausencia en 2025.

Ahora recuperado y con su deseo de volver al campo cumplido, Washington buscará replicar su magia defensiva con los Gigantes.