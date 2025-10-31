Farándula

Muere el actor de la comedia ‘El Príncipe de Bel-Air’ tras un ataque al corazón

Su madre confirmó que el intérprete padeció de tres infartos en los últimos años y aseguró que su muerte fue “repentina”

Por

Kleimar Reina
Jueves, 30 de octubre de 2025 a las 08:26 pm
Muere el actor de la comedia ‘El Príncipe de Bel-Air’ tras un ataque al corazón
‘El Príncipe de Bel-Air' / Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El recordado actor de ‘El Príncipe de Bel-Air’, Floyd Roger Myers Jr.  falleció a los 42 años, en la mañana del miércoles 29 de octubre, la noticia fue confirmada por su madre Renee Trice al medio especializado TMZ.

NOTAS RELACIONADAS

Recordado por interpretar la versión juvenil de Will Smith en la icónica comedia, Floyd murió a causa de un ataque al corazón. Según su madre en los últimos años había padecido de tres ataques al corazón, por lo tanto, se presume de un severo cuadro de salud que no fue tratado.

Renee Trice confesó al medio que la partida física del actor de ‘El Príncipe de Bel-Air’ fue “repentina”. Además, la hermana de Myers, confirmó la noticia en GoFundMe, donde escribió un emotivo mensaje.

Describió al intérprete como “un padre devoto, un hermano cariñoso y un amigo cuya amabilidad, risa y calidez conmovieron a todos los que lo conocieron”.

Cabe destacar que hasta el momento nadie del elenco se ha pronunciado por su fallecimiento.

Un éxito actoral gracias a ‘El Príncipe de Bel-Air’

La carrera actoral de Floyd Roger Myers Jr.  estuvo marcada por el éxito de la serie “El Príncipe de Bel-Air”, en los años 90, una comedia que trascendió generaciones y lanzó al estrellato a Will Smith.

Aunque la participación de Floyd es breve, fue clave para presentar el origen del personaje principal en episodios retrospectivos.

En otro proyecto destacado interpretó a Marlon Jackson en la miniserie “The Jacksons: An American Dream”, donde compartió escenas con figuras reconocidas como Angela Bassett, Vanessa Williams y Billy Dee Williams.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Breeders' Cup Inglaterra
Jueves 30 de Octubre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Farándula