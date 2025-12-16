El debate arbitral en la NFL: Vrabel señala la inconsistencia en las penalizaciones ante los Bills

Suscríbete a nuestros canales

Los New England Patriots cayeron este domingo ante los Buffalo Bills. A pesar de que la derrota significó otro revés en la temporada, el head coach del conjunto de Massachusetts, Mike Vrabel, utilizó su aparición en radio para señalar la inconsistencia en el arbitraje, apuntando directamente a la falta de castigos contra el equipo rival.

El partido, a ojos de cualquier espectador, se caracterizó por un arbitraje errático: los oficiales parecieron "tragarse sus silbatos" en la primera mitad, pero fueron extremadamente rápidos y rigurosos con las penalizaciones en la segunda. Los Patriots recibieron múltiples pañuelos en momentos inoportunos, lo que sin duda contribuyó a su derrota, aunque no fue la única causa.

La queja de Vrabel: ¿Un trato especial para Buffalo?

Durante una entrevista radial, el entrenador de los Patriots fue contundente. En el programa The Greg Hill Show, Vrabel insinuó que los árbitros habían obviado diferentes situaciones cometidas por los Bills, lo que se traduce, según él, en una falta de consistencia en la aplicación de las reglas.

"Es un trabajo difícil, sí que tienen un trabajo difícil", comenzó Vrabel, reconociendo la dificultad del arbitraje. Sin embargo, rápidamente añadió: "La consistencia... A veces me cuesta. Diré esto: los Bills lideran la NFL en sujeciones ofensivas (offensive holding), y lo dejo ahí. Y me costaría entender cómo el equipo que llega al partido con esa ventaja (en castigos), y así es como juegan, no tuvo una ayer. Me cuesta entenderlo”.

La frustración por la inconsistencia arbitral es un sentimiento compartido por los aficionados de la NFL. Si bien se espera que haya penalizaciones, la aplicación de las reglas parece volverse cada vez más imprecisa y subjetiva con cada partido que pasa.

El mensaje doble del coach

A pesar de su crítica a los árbitros, Vrabel ha sido constante en su mensaje a la prensa y a sus jugadores: la principal causa de la derrota fue el pobre desempeño de los Patriots. La caída debería servir como una lección clave para su joven plantilla, que aún está en proceso de desarrollo.

No obstante, su crítica a la falta de castigos contra los Bills, especialmente en la sujeción, deja claro que, si bien asume la responsabilidad de su equipo, también tiene un problema serio con la disparidad en la aplicación de las reglas que pudo haber influido en el resultado final.