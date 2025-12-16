NFL: Patrick Mahomes se somete con éxito a cirugía de ligamento cruzado y promete volver más fuerte

Suscríbete a nuestros canales

Patrick Mahomes, el mariscal de campo estelar de los Kansas City Chiefs, se sometió el lunes a una cirugía exitosa para reparar una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla izquierda, según anunció oficialmente el equipo. El jugador comenzará su proceso de rehabilitación de inmediato.

Mahomes sufrió la grave lesión en los minutos finales de la sorpresiva derrota del domingo 16-13 ante Los Angeles Chargers, un golpe que puso un trágico final a una temporada ya complicada para Kansas City.

El tres veces campeón del Super Bowl no tardó en enviar un mensaje a su afición, prometiendo que regresaría "más fuerte que nunca" en una publicación realizada en sus redes sociales el domingo por la noche.

Alcance de la lesión

Aunque el equipo confirmó la rotura del LCA, fuentes cercanas a la liga informaron a Ian Rapoport de NFL Network que Mahomes también sufrió una rotura del ligamento colateral lateral (LCL) en la misma rodilla.

Previamente, el entrenador en jefe de los Chiefs, Andy Reid, había declarado el lunes que, afortunadamente, Mahomes había evitado daños significativos en sus otros ligamentos y estructuras de la rodilla.

Perspectivas para la temporada 2026

La gran incógnita que rodea al regreso de Mahomes es si estará listo para el inicio de la temporada 2026, dado que la recuperación de una lesión de LCA y LCL puede variar significativamente.

No obstante, el entrenador Andy Reid se mostró optimista. Según reportó Nate Taylor de ESPN, Reid asume que su pasador estrella tendrá una "recuperación bastante rápida", confiando en la ética de trabajo de su jugador.

El golpe final a una temporada decepcionante

La lesión de Mahomes significó el golpe final para una campaña decepcionante de los Kansas City Chiefs. La derrota del domingo dejó al equipo con un récord de 6-8, eliminándolos matemáticamente de la contienda por la postemporada.

Esta es la primera vez desde 2014 que la franquicia, que ha sido un pilar en la AFC y ha participado en los últimos tres Super Bowls, no logra clasificar a los playoffs. Mahomes había llevado a Kansas City al Juego de Campeonato de la AFC cada temporada desde que asumió el puesto de quarterback titular en 2018.

Ante la ausencia de su líder, Gardner Minshew terminará la temporada como el mariscal de campo titular para los Chiefs en los juegos restantes.