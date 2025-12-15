¡Fin de una era! La NFL enfrenta su primera postemporada sin estas figuras

Suscríbete a nuestros canales

Por primera vez en 27 años, el playoff se llevará a cabo sin que uno de los tres quarterbacks más dominantes de la historia reciente (Peyton Manning, Tom Brady o Patrick Mahomes) esté bajo el centro de un equipo en contienda. El último playoff de la NFL que no contó con la participación de ninguno de estos tres gigantes data de 1998.

El fin de una dinastía de 27 años

La racha ininterrumpida que comenzó a finales de los años 90 subraya el dominio absoluto que estos tres jugadores han ejercido sobre la liga por casi tres décadas:

Peyton Manning : Inició la racha al ser seleccionado en el Draft de 1998 e inmediatamente llevó a los Indianapolis Colts a la relevancia. Aunque se retiró al final de la temporada 2015, su impacto fue inmediato y constante.

Tom Brady : El jugador más laureado en la historia de la NFL, Brady comenzó su carrera con los New England Patriots. Su presencia en los playoffs se convirtió en una tradición anual hasta su retiro definitivo.

Patrick Mahomes : El sucesor generacional, Mahomes tomó el relevo en la postemporada poco después de que Manning y Brady empezaran a considerar el retiro. El quarterback de los Kansas City Chiefs ha estado en los playoffs consistentemente desde que se convirtió en titular.

La ausencia de Patrick Mahomes (cuyo equipo, los Chiefs, no logró clasificar a la postemporada este año) es lo que finalmente rompe esta racha histórica, marcando oficialmente la transición total de la liga.

Una postemporada con caras nuevas

Esta edición del playoff se perfila como una de las más abiertas y con más potencial para las caras nuevas en la posición de quarterback. La ausencia de la "seguridad" de ver a uno de estos titanes genera una mezcla de nostalgia y emoción por la incertidumbre competitiva.

El legado estadístico de Manning y Brady, sumado a la rápida acumulación de logros de Mahomes, ha monopolizado la narrativa de la NFL. Ahora, la liga busca nuevos héroes que puedan iniciar sus propias rachas de dominación.