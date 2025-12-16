NFL: Roban la casa de Jeffery Simmons mientras jugaba contra los 49ers en San Francisco

Suscríbete a nuestros canales

La casa del tackle defensivo de los Tennessee Titans, Jeffery Simmons, fue asaltada y robada mientras el jugador se encontraba de gira en San Francisco para un partido de la NFL, informó el equipo el lunes.

Simmons utilizó sus redes sociales para alertar sobre el incidente. Tras regresar de la derrota de los Titans por 37-24 como visitantes contra los San Francisco 49ers, descubrió que habían irrumpido en su residencia.

Una de las publicaciones del jugador en Instagram incluía grabaciones de un sistema de seguridad residencial que mostraba a dos personas enmascaradas entrando a su casa por el patio alrededor de las 7:30 p.m. CST del domingo, hora en la que el partido aún estaba en curso.

Declaraciones del quipo y el jugador

Los Tennessee Titans emitieron un comunicado confirmando el incidente y el inicio de la investigación.

"El equipo de seguridad está trabajando activamente con el Departamento de Policía Metropolitana de Nashville para recuperar los objetos robados de la casa de Jeff Simmons. No había residentes en casa durante el robo", declaró el equipo.

Simmons expresó un profundo alivio porque ningún miembro de su familia se encontraba en la residencia en el momento del allanamiento. "¿Y si algún familiar estuviera en mi casa? ¡Qué locura! ¡Qué materialismo! ¡Qué locura!", comentó en una de sus historias, poniendo en perspectiva la seguridad personal por encima de las pérdidas materiales.

Una noche agridulce

Irónicamente, la noche del domingo había sido una de las más destacadas en la carrera de Simmons en el campo de juego. El tackle defensivo se convirtió en el sexto jugador registrado en la historia de la NFL en conseguir una captura, forzar un balón suelto y anotar un touchdown en un solo partido.

Simmons se desmarcó en la zona de anotación y el mariscal de campo Cam Ward lo encontró para una recepción de touchdown de 1 yarda, el segundo touchdown de recepción en la carrera de Simmons. Este logro se vio empañado por la noticia del robo.

Conexión con robos anteriores a atletas

De momento, no está claro si el allanamiento a la casa de Simmons está directamente relacionado con un patrón reciente de robos dirigidos a domicilios de atletas profesionales de alto perfil en Estados Unidos.

El FBI había advertido a las ligas deportivas en diciembre de 2024 sobre organizaciones criminales que presuntamente atacaban las residencias de figuras como Luca Doncic, Bobby Portis, Travis Kelce, Patrick Mahomes y Joe Burrow, entre otros.

Los investigadores creen que estos grupos organizados de ladrones, presuntamente procedentes de Sudamérica, vigilaban y allanaban las casas de los atletas específicamente cuando se sabía que estaban de viaje con sus equipos para disputar partidos como visitantes, un modus operandi que coincide con el caso de Jeffery Simmons.