Muere miembro fundador de Kiss, Ace Frehley a los 74 años

La música esta de luto por la muerte del legendario guitarrista y fundador de Kiss, Ace Frehley a los 74 años, según informaron sus familiares en un comunicado.

"Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo", declaró su familia en un comunicado.

Recientemente se alertó que el miembro del grupo de rock habría sufrido una recaída en su salud que lo mantuvo hospitalizado, sin embargo, sus seres queridos no detallaron la causa del fallecimiento de Ace Frehley.

La noticia ha sido tomada con mucho dolor por sus seguidores, quienes por año se han mantenido fiel a los rockeros.

Kiss, una leyenda en el rock

Con su estilo irreverente y maquillaje extravagante, Kiss marcó la escena musical del rock glam desde su debut en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, con canciones leyendas como “Rock and Roll All Nite” y “Detroit Rock City”.

Además, sus presentaciones llenas de energía que incluían fuegos artificiales, humo y erupciones de sangre falsa realizadas por los miembros de la banda, con las caras pintadas en blanco y negro, botas de plataforma y pelucas negras.

Frehley y sus compañeros de banda fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014.

Supuesta recaída de salud de Ace Frehley

Medios Internacionales como TMZ reportaron que el guitarrista de Kiss se mantenía en un hospital luego de sufrir un derrame cerebral por una caída en su estudio de grabación hace unas semanas, lo cual llevó a cancelar varias presentaciones de su agenda.

El músico se mantuvo conectado por un respirador, pero sus familiares tomaron la difícil decisión de desconectarlo. Esta versión no ha sido confirmada por fuentes cercanos ni representantes del famoso.