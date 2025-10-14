Muere a balazos reconocido diseñador mexicano ¡Luto en la moda!

Suscríbete a nuestros canales

La moda está de luto por el terrible asesinato del reconocido diseñador Edgar Molina a manos de de hombres armados, el pasado sábado 11 de octubre, en su natal Moroleón.

El crimen se desarrolló en la noche del sábado, a las 7:30 de la noche (hora local), cuando sujetos con armas que no han sido identificados detonaron sin piedad en la esquina de las calles Veracruz y Tlaxcala, en la colonia El Progreso, de la ciudad de Moroleón, en Guanajuato.

Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos se encontraron con la escena: una camioneta gris, marca Toyota y en su interior el cuerpo sin vida del diseñador mexicano.

Molina viajaba con una acompañante que resultó herida de bala y se mantiene en estado delicado. Cabe destacar que Paramédicos de la Cruz Roja asistieron al sitio pero ya era demasiado tarde para el famoso que murió a causa de los balazos.

Edgar Molina, un diseñador de alta costura

Edgar Molina era conocido por ser una diseñador de alta costura que ganó relevancia en septiembre al confeccionar un vestido para la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, el cual usó en la ceremonia del Grito de Independencia, el 15 de septiembre , en Dolores Hidalgo.

Tras darse a conocer su muerte, la máxima autoridad de Guanajuato se pronunció con sentido mensaje.

“Lamento profundamente la partida de Edgar Molina, diseñador guanajuatense con un talento inmenso y un corazón noble. Desde Moroleón, puso en alto el nombre de Guanajuato con su creatividad y pasión por el diseño. A su familia y seres queridos, les envío mi abrazo con todo el corazón", expresó.

El apasionado por la moda también vistió a la alcaldesa de Moroléon, Alma Denisse Sánchez Barragán, así como otras destacadas figuras femeninas de la política.