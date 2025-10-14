D'Angelo: Revelan la causa de muerte del artista de 51 años

Suscríbete a nuestros canales

La industria de la música estadounidense está de luto al confirmase la muerte, del cantante, compositor y productor Michael Eugene White Arche, mejor conocido D’Angelo. El artista creador de grandes éxitos, partió de este mundo a los 51 años, dejando un enorme legado en la música neo-soul.

“La estrella brillante de nuestra familia ha atenuado su luz para nosotros en esta vida. Les pedimos que respeten nuestra privacidad en estos momentos difíciles, pero los invitamos a unirse a nosotros en el duelo por su fallecimiento y a la vez celebrar el don de la música que deja”, dijo un familiar del fallecido a CNN.

¿De qué falleció?

El ganador del Grammy y creador de importantes hits como “Lady”, “Brown Sugar”, “Sugah Daddy”, “Cruisin”, partió tras una larga lucha contra el cáncer de páncreas, ha confirmado su familia. Además, aseguran que falleció en la ciudad de Nueva York, en la compañía de sus seres queridos.

Hasta el momento no se conoce la fecha exacta del diagnóstico de cáncer, del artista nacido el 11 de febrero de 1974, en la ciudad de Richmond, Virginia, Estados Unidos.

Gran legado en la música

En el año 1995 el artista lanzó su álbum debut “Brown Sugar”, con canciones muy populares que llegaron a las listas de éxitos. Gracias a sus temas y carrera, logró ganar varios premios Grammy, en las categorías de Mejor Álbum de R&B, por Voodoo, y Mejor Interpretación Masculina R&B, por “Untitled: How Does It Feel”.

Además, el disco Voodoo tuvo tanto éxito que lo llevó a ser el número 1 de la lista Billboard por varias semanas.