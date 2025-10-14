Kylie Jenner se une a un famoso dúo pop y debuta en la música

Suscríbete a nuestros canales

Kylie Jenner decidió romper esquemas y apostar por una nueva veta artística. El 13 de octubre de 2025 la empresaria y figura mediática lanzó su canción debut oficial, junto al dúo de pop alternativo Terror Jr, un proyecto que reaviva rumores de hace una década.

Aunque el nombre y el proyecto pueden sonar sorpresivos para muchos, la jugada tiene raíces antiguas, pues, en 2015/2016 comenzó a circular el rumor de que Kylie era la voz detrás de “3 Strikes”, tema promocional de su marca de cosméticos.

Ella lo negó rotundamente en su momento; hoy, con “Fourth Strike”, asume esa pieza de su pasado y la convierte en su entrada musical formal.

El debut musical de Kylie Jenner

El nuevo sencillo no es solo una canción más, es un guiño a su historia personal y comercial. “Fourth Strike” funciona como continuación de “3 Strikes”, la canción que impulsó su marca Kylie Cosmetics en sus inicios.

Jenner compartió en redes que aquello del rumor de que ella “era la voz oculta” le parecía fascinante, y que decidió dar un paso adelante para convertirse en la artista invitada que nunca fue.

Ella misma explicó: “Hace 10 años hubo un rumor de que yo realmente cantaba ‘3 Strikes’. No era yo (ojalá lo hubiera sido). Entonces pensé en unirnos para ‘Fourth Strike’ y que esta vez sí fuera yo la artista invitada”.

Para lograrlo, trabajó mano a mano con Terror Jr (Lisa Vitale y David “Campa” Singer-Vine) y productores como KSHMR y J Bach. Las publicaciones de Kylie en el estudio y detrás del micrófono anticipaban lo que muchos sospechaban: su incursión en la música estaba más que cocinada.

El regreso de "King Kylie"

La canción no llega en silencio. Con su estética visual, sonido pop electrónico y aura nostálgica, revive el espíritu de King Kylie, el alter ego que la hizo viral años atrás. En redes, los fans resaltaron detalles: el cabello teñido, el maquillaje llamativo, los elementos visuales retro.

Y no es casualidad que el estreno musical acompañe el relanzamiento de su colección, programado para el 18 de octubre de 2025.

El proyecto musical no es lo único en su agenda. Kylie ya aparece vinculada a “The Moment”, una película dirigida por Aidan Zamiri a partir de una idea de Charli XCX. El largometraje contará con figuras como Alexander Skarsgård y Rachel Sennott.