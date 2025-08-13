Kylie Jenner celebró a todo dar su cumpleaños número 28 ¡Fiesta sorpresa!

Suscríbete a nuestros canales

La modelo, empresaria y creadora de contenido Kylie Jenner cumplió el 10 de agosto 28 años. Una fecha que su familia aprovechó para realizarle una bonita celebración en compañía de amigos y con temática al aire libre muy aplaudida en redes sociales.

Medio han escrito que la más pequeña del clan Kardashian-Jenner recibió la sorpresa de su familia, en especial de su hermana Kendall, quien fue la encargada de realizar los detalles de la fiesta con girasoles, pinturas y un colorido pastel de cumpleaños.

Bonito momento

A través de Instagram Jenner que acumula 393 millones de seguidores, compartió un carrusel de imágenes de los momentos bonitos que vivió con sus seres querido, y sus dos pequeños Stormi y Aire Webster, quienes la llenaron del más puro amor.

La joven sopló un hermoso pastel de flores rojas y repletos de velas, al mismo tiempo, que sus amigos se divirtieron pintando su cara al aire libre.

Entre las figuras invitadas a la celebración estaba la modelo y creadora de contenido Hailey Bieber, quien en primera fila grabó a Kylie soplando el pastel. También estuvo presente Ariel Tejada y la influencer venezolana Victoria Villaroel.

Mensaje de felicidad

La creadora de la exitosa marca de maquillaje Kylie Cosmetics, acompañó las imágenes con un hermoso mensaje de felicidad por una vuelta al sol rodeada del amor de personas increíbles.

“El mejor cumpleaños de todos. Estoy muy agradecido con mi familia y amigos por hacer este fin de semana tan especial y lleno de amor. 28 sienta tan bien”, escribió.

Además, extendió agradecimiento a su hermana Kendall por organizar todo de manera impecable. “A mi hermana gracias desde el fondo de mi corazón por planificar todo tan perfectamente. Soy tan afortunada de tenerte”.