MLB: Willy Adames y un jonrón para acercarse a una marca histórica en Gigantes

Willy Adames ha desarrollado una campaña como líder en Gigantes de San Francisco. Su desempeño aporta ofensiva y consistencia a un grupo de peloteros que les cuesta lograr victorias en racha. El dominicano está muy cerca de igualar una marca que no se veía en San Francisco desde 2004.

Adames tiene 29 cuadrangulares en la campaña 2025 de Las Mayores. Está a solo 1 cuadrangular de alcanzar los 30 jonrones en una temporada; marca que no se veía desde Barry Bonds con sus 45 HR en 2004. El dominicano construye una narrativa histórica en su primer año en Gigantes.

Willy en 2025 ha sido uno de los motores ofensivos más constantes de San Francisco. Su presencia en el plato ha generado impacto en momentos clave, activando rallys y sosteniendo el ritmo competitivo del equipo. Cada turno respira madurez, poder y una lectura táctica que eleva su perfil institucional.

¿Por qué los Gigantes de San Francisco no han tenido un bateador de 30 HR en dos décadas?

Desde 2004, los Gigantes de San Francisco no han tenido un bateador que cruce la barrera de los 30 jonrones. La sequía ofensiva refleja una era marcada por enfoque en pitcheo, defensa y producción distribuida, donde el poder individual quedó relegado a momentos aislados.

Barry Bonds fue el último en lograrlo, y desde entonces ningún jugador ha podido replicar esa cifra simbólica. El dato revela una ausencia prolongada de sluggers dominantes en la Bahía. Si Willy Adames lo consigue, romperá una narrativa de dos décadas y activará una nueva identidad ofensiva en el equipo.

Números de Willy Adames con San Francisco en 2025

Willy Adames ha tenido un año bastante productivo, es verdad que el equipo se cayó en rendimiento tras el cambio de Rafael Devers. Sin embargo, aún lograron pelear en el último tercio de la temporada, aunque sin premio a nivel de jugar en octubre.

Números de Adames en 2025:

- 158 juegos, 584 turnos, 93 anotadas, 132 hits, 22 dobles, 2 triples, 29 jonrones, 86 impulsadas, 80 boletos, 178 ponches, 12 bases robadas, .226 promedio, .320 OBP, .420 SLG, .740 OPS