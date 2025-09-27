Willy Adames es condecorado como ganador del premio Willie Mac 2025 (+Detalles) 

Suscríbete a nuestros canales

El campocorto dominicano de los Gigantes de San Francisco, Willy Adames, es uno de los jugadores más queridos por la afición de la bahía, así quedó demostrado este viernes cuando fue nombrado como ganador del Premio Willie Mac 2025.

El Premio Willie McCovey se otorga anualmente al jugador más inspirador de los Giants, según la votación de jugadores, entrenadores, cuerpo técnico, personal de la casa club y la afición.

San Francisco con Willy Adames

Este viernes por la noche antes del partido en Oracle Park, el conjunto californiano dio a conocer el nombramiento de Adames, en el marco del 45 aniversario del premio, establecido en 1980 en honor a la leyenda y miembro del Salón de la Fama Willie McCovey.

“Lo que ves es lo que hay”, dijo el mánager Bob Melvin. “Es el mismo todos los días (…) Le encanta jugar béisbol. Incluso ahora, no quiere días libres. Quiere seguir jugando. Así que es entusiasmo, es apoyo a sus compañeros, es energía, es todos los días, casi como se anuncia, por lo que había escuchado antes”.

Willy Adames, de 30 años, suele ser el primero en salir del dugout para saludar a un compañero que conectaba un jonrón o perseguir a un compañero que conseguía un hit para dejar tendido al rival. También es el que le tira el cubo de bebida deportiva encima a un jugador durante una entrevista en el campo, después del partido.

En marzo, fue designado como el Comisionado oficial de los Junior Giants para el Fondo Comunitario del conjunto de San Francisco. “Espíritu competitivo, capacidad y liderazgo” está grabado en la placa que ahora honra tanto a Adames como a McCovey.

Originario de Santiago, República Dominicana, Adames lidera al club en casi todas las categorías ofensivas al entrar en juego hoy, incluyendo juegos jugados (157), carreras anotadas (91), jonrones (28), carreras impulsadas (84), bases por bolas (79) y bases robadas (12).

Los 28 jonrones de Willy Adames son la mayor cantidad para un bateador derecho de los Gigantes desde que Jeff Kent conectó 37 jonrones en 2002.