MLB

Así queda la tabla de posiciones y los comodines tras la jornada de este viernes en la MLB

Por

Meridiano

Sabado, 27 de septiembre de 2025 a las 01:06 am

Una nueva franquicia aseguró su clasificación a postemporada, pero el último puesto del Wild Card sigue en disputa

Suscríbete a nuestros canales

 

NOTAS RELACIONADAS

El final de la temporada 2025 en las Grandes Ligas está mucho más intenso de lo que se podía pronosticar y a falta de solamente dos jornadas más, hay que ver lo apretadas que están las cosas en la tabla de posiciones y especialmente en los comodines de ambos circuitos.

Con su victoria de "infarto" obtenida este viernes, la nueva organización que aseguró su boleto a los playoffs, fue la de los Medias Rojas de Boston, lo que quiere decir que quedan apenas tres cupos por definirse.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

  • +Filis de Filadelfia (95-65)
  • Mets de Nueva York (82-78)
  • *Marlins de Miami (78-82)
  • *Bravos de Atlanta (75-85)
  • *Nacionales de Washington (65-95)

División Central

  • +Cerveceros de Milwaukee (96-64)
  • +Cachorros de Chicago (90-70)
  • Rojos de Cincinnati (82-78)
  • *Cardenales de San Luis (78-82)
  • *Piratas de Pittsburgh (70-90)

División Oeste

  • +Dodgers de Los Ángeles (91-69)
  • +Padres de San Diego (88-72)
  • *D-Backs de Arizona (80-80)
  • *Gigantes de San Francisco (79-81)
  • *Rockies de Colorado (43-117).

Comodín de la Liga Nacional:

  1. +Cachorros de Chicago (+8.0)
  2. +Padres de San Diego (+6.0)
  3. Mets de Nueva York -
  4. Rojos de Cincinnati -.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

  • +Azulejos de Toronto (92-68)
  • +Yankees de Nueva York (92-68)
  • Medias Rojas de Boston (88-72)
  • *Rays de Tampa Bay (77-83)
  • *Orioles de Baltimore (75-85)

División Central

  • Guardianes de Cleveland (86-74)
  • Tigres de Detroit (86-74)
  • *Reales de Kansas City (80-80)
  • *Mellizos de Minnesota (69-91)
  • *Medias Blancas de Chicago (59-101)

División Oeste

  • +Marineros de Seattle (90-70)
  • Astros de Houston (85-75)
  • *Rangers de Texas (81-79)
  • *Atléticos de Oakland (76-84)
  • *Angelinos de Los Ángeles (72-88).

Comodín de la Liga Americana:

  1. +Yankees de Nueva York (+6.0)
  2. Medias Rojas de Boston (+2.0)
  3. Tigres de Detroit -
  4. Astros de Houston (1.0).

+= equipo clasificado

*= equipo eliminado.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Aaron Judge
Sabado 27 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB