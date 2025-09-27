Así queda la tabla de posiciones y los comodines tras la jornada de este viernes en la MLB

Suscríbete a nuestros canales

El final de la temporada 2025 en las Grandes Ligas está mucho más intenso de lo que se podía pronosticar y a falta de solamente dos jornadas más, hay que ver lo apretadas que están las cosas en la tabla de posiciones y especialmente en los comodines de ambos circuitos.

Con su victoria de "infarto" obtenida este viernes, la nueva organización que aseguró su boleto a los playoffs, fue la de los Medias Rojas de Boston, lo que quiere decir que quedan apenas tres cupos por definirse.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (95-65)

Mets de Nueva York (82-78)

*Marlins de Miami (78-82)

*Bravos de Atlanta (75-85)

*Nacionales de Washington (65-95)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (96-64)

+Cachorros de Chicago (90-70)

Rojos de Cincinnati (82-78)

*Cardenales de San Luis (78-82)

*Piratas de Pittsburgh (70-90)

División Oeste

+Dodgers de Los Ángeles (91-69)

+Padres de San Diego (88-72)

*D-Backs de Arizona (80-80)

*Gigantes de San Francisco (79-81)

*Rockies de Colorado (43-117).

Comodín de la Liga Nacional:

+Cachorros de Chicago (+8.0) +Padres de San Diego (+6.0) Mets de Nueva York - Rojos de Cincinnati -.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

+Azulejos de Toronto (92-68)

+Yankees de Nueva York (92-68)

Medias Rojas de Boston (88-72)

*Rays de Tampa Bay (77-83)

*Orioles de Baltimore (75-85)

División Central

Guardianes de Cleveland (86-74)

Tigres de Detroit (86-74)

*Reales de Kansas City (80-80)

*Mellizos de Minnesota (69-91)

*Medias Blancas de Chicago (59-101)

División Oeste

+Marineros de Seattle (90-70)

Astros de Houston (85-75)

*Rangers de Texas (81-79)

*Atléticos de Oakland (76-84)

*Angelinos de Los Ángeles (72-88).

Comodín de la Liga Americana:

+Yankees de Nueva York (+6.0) Medias Rojas de Boston (+2.0) Tigres de Detroit - Astros de Houston (1.0).

+= equipo clasificado

*= equipo eliminado.