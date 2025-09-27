Así queda la tabla de posiciones y los comodines tras la jornada de este viernes en la MLB

Suscríbete a nuestros canales
El final de la temporada 2025 en las Grandes Ligas está mucho más intenso de lo que se podía pronosticar y a falta de solamente dos jornadas más, hay que ver lo apretadas que están las cosas en la tabla de posiciones y especialmente en los comodines de ambos circuitos.
Con su victoria de "infarto" obtenida este viernes, la nueva organización que aseguró su boleto a los playoffs, fue la de los Medias Rojas de Boston, lo que quiere decir que quedan apenas tres cupos por definirse.
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este
- +Filis de Filadelfia (95-65)
- Mets de Nueva York (82-78)
- *Marlins de Miami (78-82)
- *Bravos de Atlanta (75-85)
- *Nacionales de Washington (65-95)
División Central
- +Cerveceros de Milwaukee (96-64)
- +Cachorros de Chicago (90-70)
- Rojos de Cincinnati (82-78)
- *Cardenales de San Luis (78-82)
- *Piratas de Pittsburgh (70-90)
División Oeste
- +Dodgers de Los Ángeles (91-69)
- +Padres de San Diego (88-72)
- *D-Backs de Arizona (80-80)
- *Gigantes de San Francisco (79-81)
- *Rockies de Colorado (43-117).
Comodín de la Liga Nacional:
- +Cachorros de Chicago (+8.0)
- +Padres de San Diego (+6.0)
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati -.
Posiciones en la Liga Americana:
División Este
- +Azulejos de Toronto (92-68)
- +Yankees de Nueva York (92-68)
- Medias Rojas de Boston (88-72)
- *Rays de Tampa Bay (77-83)
- *Orioles de Baltimore (75-85)
División Central
- Guardianes de Cleveland (86-74)
- Tigres de Detroit (86-74)
- *Reales de Kansas City (80-80)
- *Mellizos de Minnesota (69-91)
- *Medias Blancas de Chicago (59-101)
División Oeste
- +Marineros de Seattle (90-70)
- Astros de Houston (85-75)
- *Rangers de Texas (81-79)
- *Atléticos de Oakland (76-84)
- *Angelinos de Los Ángeles (72-88).
Comodín de la Liga Americana:
- +Yankees de Nueva York (+6.0)
- Medias Rojas de Boston (+2.0)
- Tigres de Detroit -
- Astros de Houston (1.0).
+= equipo clasificado
*= equipo eliminado.