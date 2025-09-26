Así queda la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves (+comodín)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este jueves se llevó a cabo otra crucial jornada en este cierre de temporada 2025 en Las Mayores y a continuación te mostraremos cómo quedó la tabla de posiciones en ambos circuitos, incluyendo esa gran batalla por los puestos de comodines.

En esta oportunidad, ninguna escuadra obtuvo el pase a postemporada, no obstante, sí se confirmó la eliminación de los Marlins de Miami y de los Cardenales de San Luis.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

+Azulejos de Toronto (91-68)

+Yankees de Nueva York (91-68)

Medias Rojas de Boston (87-72)

*Rays de Tampa Bay (77-82)

*Orioles de Baltimore (75-84)

División Central

Guardianes de Cleveland (86-73)

Tigres de Detroit (86-73)

*Reales de Kansas City (80-79)

*Mellizos de Minnesota (69-90)

*Medias Blancas de Chicago (58-101)

División Oeste

+Marineros de Seattle (90-69)

Astros de Houston (85-74)

*Rangers de Texas (80-79)

*Atléticos de Oakland (75-84)

*Angelinos de Los Ángeles (71-88)

Comodín de la Liga Americana:

+Yankees de Nueva York (+5.0) Medias Rojas de Boston (+1.0) Tigres de Detroit - Astros de Houston (1.0).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

+Filis de Filadelfia (94-65)

Mets de Nueva York (82-77)

*Marlins de Miami (77-82)

*Bravos de Atlanta (75-84)

*Nacionales de Washington (65-94)

División Central

+Cerveceros de Milwaukee (96-63)

+Cachorros de Chicago (89-70)

Rojos de Cincinnati (81-78)

*Cardenales de San Luis (78-81)

*Piratas de Pittsburgh (69-90)

División Oeste

+Dodgers de Los Ángeles (90-69)

+Padres de San Diego (87-72)

D-Backs de Arizona (80-79)

*Gigantes de San Francisco (78-81)

*Rockies de Colorado (43-116).

Comodín de la Liga Nacional: