Así queda la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves (+comodín)

Por

Meridiano

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 12:17 am

En esta jornada ningún equipo clasificó, pero sí se sumaron dos conjuntos eliminados

Durante este jueves se llevó a cabo otra crucial jornada en este cierre de temporada 2025 en Las Mayores y a continuación te mostraremos cómo quedó la tabla de posiciones en ambos circuitos, incluyendo esa gran batalla por los puestos de comodines.

En esta oportunidad, ninguna escuadra obtuvo el pase a postemporada, no obstante, sí se confirmó la eliminación de los Marlins de Miami y de los Cardenales de San Luis.

Posiciones en la Liga Americana:

División Este

  • +Azulejos de Toronto (91-68)
  • +Yankees de Nueva York (91-68)
  • Medias Rojas de Boston (87-72)
  • *Rays de Tampa Bay (77-82)
  • *Orioles de Baltimore (75-84)

División Central

  • Guardianes de Cleveland (86-73)
  • Tigres de Detroit (86-73)
  • *Reales de Kansas City (80-79)
  • *Mellizos de Minnesota (69-90)
  • *Medias Blancas de Chicago (58-101)

División Oeste

  • +Marineros de Seattle (90-69)
  • Astros de Houston (85-74)
  • *Rangers de Texas (80-79)
  • *Atléticos de Oakland (75-84)
  • *Angelinos de Los Ángeles (71-88)

Comodín de la Liga Americana:

  1. +Yankees de Nueva York (+5.0)
  2. Medias Rojas de Boston (+1.0)
  3. Tigres de Detroit -
  4. Astros de Houston (1.0).

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este

  • +Filis de Filadelfia (94-65)
  • Mets de Nueva York (82-77)
  • *Marlins de Miami (77-82)
  • *Bravos de Atlanta (75-84)
  • *Nacionales de Washington (65-94)

División Central

  • +Cerveceros de Milwaukee (96-63)
  • +Cachorros de Chicago (89-70)
  • Rojos de Cincinnati (81-78)
  • *Cardenales de San Luis (78-81)
  • *Piratas de Pittsburgh (69-90)

División Oeste

  • +Dodgers de Los Ángeles (90-69)
  • +Padres de San Diego (87-72)
  • D-Backs de Arizona (80-79)
  • *Gigantes de San Francisco (78-81)
  • *Rockies de Colorado (43-116).

Comodín de la Liga Nacional:

  1. +Cachorros de Chicago (+7.0)
  2. +Padres de San Diego (+5.0)
  3. Mets de Nueva York -
  4. Rojos de Cincinnati (1.0)
  5. Cascabeles de Arizona (2.0).

MLB