Así queda la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves (+comodín)

Durante este jueves se llevó a cabo otra crucial jornada en este cierre de temporada 2025 en Las Mayores y a continuación te mostraremos cómo quedó la tabla de posiciones en ambos circuitos, incluyendo esa gran batalla por los puestos de comodines.
En esta oportunidad, ninguna escuadra obtuvo el pase a postemporada, no obstante, sí se confirmó la eliminación de los Marlins de Miami y de los Cardenales de San Luis.
Posiciones en la Liga Americana:
División Este
- +Azulejos de Toronto (91-68)
- +Yankees de Nueva York (91-68)
- Medias Rojas de Boston (87-72)
- *Rays de Tampa Bay (77-82)
- *Orioles de Baltimore (75-84)
División Central
- Guardianes de Cleveland (86-73)
- Tigres de Detroit (86-73)
- *Reales de Kansas City (80-79)
- *Mellizos de Minnesota (69-90)
- *Medias Blancas de Chicago (58-101)
División Oeste
- +Marineros de Seattle (90-69)
- Astros de Houston (85-74)
- *Rangers de Texas (80-79)
- *Atléticos de Oakland (75-84)
- *Angelinos de Los Ángeles (71-88)
Comodín de la Liga Americana:
- +Yankees de Nueva York (+5.0)
- Medias Rojas de Boston (+1.0)
- Tigres de Detroit -
- Astros de Houston (1.0).
Posiciones en la Liga Nacional:
División Este
- +Filis de Filadelfia (94-65)
- Mets de Nueva York (82-77)
- *Marlins de Miami (77-82)
- *Bravos de Atlanta (75-84)
- *Nacionales de Washington (65-94)
División Central
- +Cerveceros de Milwaukee (96-63)
- +Cachorros de Chicago (89-70)
- Rojos de Cincinnati (81-78)
- *Cardenales de San Luis (78-81)
- *Piratas de Pittsburgh (69-90)
División Oeste
- +Dodgers de Los Ángeles (90-69)
- +Padres de San Diego (87-72)
- D-Backs de Arizona (80-79)
- *Gigantes de San Francisco (78-81)
- *Rockies de Colorado (43-116).
Comodín de la Liga Nacional:
- +Cachorros de Chicago (+7.0)
- +Padres de San Diego (+5.0)
- Mets de Nueva York -
- Rojos de Cincinnati (1.0)
- Cascabeles de Arizona (2.0).