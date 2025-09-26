Eugenio Suárez iguala su marca personal de jonrones con un descomunal batazo

Suscríbete a nuestros canales

Eugenio Suárez ya está en 'modo postemporada', y eso sin duda son grandes noticias para los Marineros de Seattle. Y es que ahora que el equipo obtuvo el título de división, la misión pasa por mantener ese buen ritmo que les permita llegar los más lejos posible en los playoffs.

Durante la noche de este jueves, el bate de Geno se encargó de encender a todos los presentes en el T-Mobile Park con un swing de grada de esos que todos conocen. Vale mencionar que el equipo busca barrer esta penúltima serie en casa, contra los Rockies de Colorado.

Eugenio busca un nuevo récord

El enorme tablazo que protagonizó Eugenio Suárez llegó a la altura del segundo capítulo. Allí, con un compañero en base, sacó un slider casi del suelo para enviarlo con dirección al jardín izquierdo, a unos 415 pies de distancia. De esa manera inauguró la pizarra en aquel entonces.

Es así como Geno igualó su marca personal de cuadrangulares, con un total de 49. Dicha cifra la concretó en 2019 con el uniforme de los Rojos de Cincinnati, y a su vez también sirvió para establecer el récord de más vuelacercas de un pelotero criollo en una zafra de las Grandes Ligas.