MLB: Gleyber Torres tiene estos destacados números ofensivos en la última semana

Suscríbete a nuestros canales

La organización de los Tigres de Detroit está pasando por el peor momento de la temporada 2025 de las Grandes Ligas. Sin embargo, uno de sus bateadores ha mejorado considerablemente y este es el caso del segunda base venezolano, Gleyber Torres.

El pelotero de 28 años ha dado un salto ofensivo en la última semana, consolidándose como una de las armas más peligrosas de su equipo en un momento más que difícil. Su capacidad para aportar contacto, disciplina en el plato y batazos oportunos le ha permitido aumentar sus números en el momento clave.

En los últimos siete juegos, acumula 26 turnos al bate, con dos carreras anotadas, nueve imparables, un doble y una carrera impulsada. Además, ha gestionado tres boletos y, pese a registrar ocho ponches, mantiene un notable promedio de .346, muy superior a sus registros previos de las últimas semanas en este mes de septiembre.

Gleyber Torres mejora su ofensiva con Detroit

El rendimiento ofensivo del venezolano ha sido especialmente valioso en encuentros cerrados, donde su contacto ha permitido extender turnos y generar presión sobre el pitcheo rival. Por si fuera poco, es importante mencionar que en este 2025 llegó a los 1.000 hits en su carrera en la Major League Baseball.

Al reencontrarse con su mejor versión desde la caja de bateo, es fundamental para que Detroit pelee por el primer lugar en la División Central de la Liga Americana, faltando solo cinco juegos por disputar en el calendario regular.

Finalmente, Gleyber Torres debe mantener estos números ofensivos para ser una de las claves en las que los Tigres de Detroit puedan confiar y evitar una de las debacles colectivas más impresionantes poco antes vistas en el mejor béisbol del mundo.