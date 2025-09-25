MLB: José Ramírez invaluable para la ofensiva de Guardianes de Cleveland

Suscríbete a nuestros canales

José Ramírez ha sido el faro que guía la ofensiva de Guardianes de Cleveland. Es un hecho y no hace falta señalar datos para entenderlo, solo ver los juegos. En ese contexto, el dominicano es invaluable, al punto de ser el caballo, el comodín, la madrina y la mascota del equipo.

Aunque las comparaciones suelen ser odiosas, esta es una que habla muy bien del desempeño del dominicano. La línea ofensiva de la ofensiva de Guardianes sin Ramirez: .219 PRO, .289 OBP, .357 SLG, .646 OPS. Esto es peor que Piratas de Pittsburgh, la peor ofensiva de la MLB.

Esto solo indica que José no solo produce, sino que sostiene emocionalmente a una alineación que sin él pierde ritmo, identidad y capacidad para responder ante los rivales. No hay una remontada de 15.5 juegos para ser líderes divisionales en la Central de Liga Americana sin Ramírez.

José Ramírez 'Mr. La Para' de Guardianes de Cleveland

José Ramírez es más que estadísticas, representa el pulso de Guardianes de Cleveland. Su apodo, 'Mr. La Para', no es solo un guiño cultural: es símbolo de presión, liderazgo y resistencia. En cada turno, el dominicano encarna la esperanza de una franquicia que busca su primer título en 77 años.

Ramírez lidera un grupo de peloteros que pueden aportar al más alto nivel; pero necesitan una guía que los lleve a explotar su potencial y eso representa el dominicano en un equipo que estaba desahuciado en julio y que ahora está muy cerca de ganar el banderín de su División.

Números de José Ramírez en 2025

José Ramírez ha tenido una temporada sensacional en este 2025 de Grandes Ligas. Se quedó lejos de los 40 jonrones, pero si alcanzó números para ser considerado uno de los más influyentes en la campaña. El dominicano se gana a pulso ser uno de los más temidos en la liga.

Números de Ramírez en 2025:

- 154 juegos, 578 turnos, 101 anotadas, 164 hits, 33 dobles, 3 triples, 30 jonrones, 84 impulsadas, 64 boletos, 73 ponches, 40 bases robadas, .284 promedio, .360 OPB, .507 SLG, .867 OPS