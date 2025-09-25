José Ramírez hace historia y se adueña de este récord en Cleveland (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

José Ramírez es sin duda uno de los peloteros más completos actualmente en Grandes Ligas y su producción lo hace ser uno de los mejores también. El dominicano es la cara de la franquicia de los Guardianes de Cleveland y recientemente se adueño de una marca histórica en este equipo.

El tercera base de 33 años año tras año se hace sentir con sus batazos, velocidad y excelente defensa, algo que hace que sea en la actualidad uno de los latinos mejor pagados, porque claro está que el talento, cuesta dinero y mucho. En su más reciente juego en la campaña 2025, el quisqueyano subió a la cima de un importante departamentos ofensivo en la historia de su equipo.

El pasado miércoles 24 de septiembre, Ramírez se fue de 4-2 ante los Tigres de Detroit, conectando un doble para llegar de esa forma a 725 extrabases de por vida en su carrera en MLB.

José Ramírez en lo más alto de Cleveland

José Ramírez volvió a demostrar por qué es considerado el corazón ofensivo de los Guardianes de Cleveland. Con un doble que además ayudó a ampliar la ventaja de su equipo frente a los Tigres de Detroit, el dominicano alcanzó los 725 extrabases en su carrera vistiendo el uniforme de Cleveland, una cifra que lo coloca como el líder absoluto en la historia de la franquicia en este apartado. El batazo no solo sumó en el marcador, sino que también quedó grabado como un momento histórico para el béisbol de la ciudad.

Este récord consolida aún más el legado de Ramírez como uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de los Guardianes. Su capacidad para producir con poder y oportunidad lo ha convertido en un referente de la organización y en uno de los peloteros más consistentes de las Grandes Ligas. Con este hito, el tercera base dominicano se separa en solitario en lo más alto de la lista, reforzando su estatus como una verdadera leyenda de esta organización de la Liga Americana.

Además, es bueno destacar que, el dominicano es líder en la franquicia en apariciones al plato (6,742) y en extrabases (725). Además, ocupa el segundo lugar en jonrones (285), carreras impulsadas (948), bases robadas (283) y bases totales (3,002), mientras que es tercero en dobles (397) y en carreras anotadas (999), un resumen que refleja su impacto integral y su huella imborrable en la organización.

Este 2025, José Ramírez está teniendo un notable año ofensivo, al promedia .284 de promedio, con 164 hits, 30 jonrones, 84 carreras remolcadas, 101 anotadas y 40 robos de base, unos números que han sido de gran valor para que Cleveland esté en puestos de Playoffs actualmente.